Allenamenti su pista di diverse difficoltà: programmi e tabelle da seguire

Camminare lungo la pista per 30 minuti a un ritmo costante aumenterà la frequenza cardiaca e aiuterà ad accumulare i 150 minuti di esercizio cardiorespiratorio moderato raccomandato dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Esistono, tuttavia, diversi programmi di allenamento calibrati a seconda della preparazione.

L'allenamento di corsa su pista deve prevedere necessariamente il riscaldamento dinamico, e ritmo e velocità calibrati in base alla preparazione.

Corsa su pista principiante

Principiante: corsa/camminata di 30 minuti

Riscaldamento

5 minuti di camminata/corsa a passo lento

5 minuti di esercizi di corsa. Alterna tra ginocchia alte, calci di testa e salti.



Impostare un timer per 30 minuti. Mentre si percorre la pista, correre o fare jogging sui rettilinei a un ritmo moderato e passare alla camminata quando si arriva in curva. Man mano che la resistenza migliora, alternare corsa e camminata per un giro completo. Da lì, è possibile aumentare la velocità.