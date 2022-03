Come Allargare le Spalle? Esercizi Migliori, Consigli e Trucchi per Migliorare le Proporzioni

Alzate Laterali con Manubri Guarda il video

Le spalle larghe sono una caratteristica morfologica che partecipa ad un costrutto estetico di forza (fisica) e vigore generale. Shutterstock Tipicamente maschile - ma solo a causa di retaggi basati nient'altro che su stereotipi - questo aspetto viene sempre più apprezzato anche dalle donne. In questo articolo spiegheremo qual è la regione anatomica delle spalle, cosa partecipa a renderle larghe, quali muscoli vanno più sviluppati - e quali meno, come allenarli e quali esercizi prediligere .

Esercizi Migliori Come avere le spalle tonde e larghe? Quali esercizi scegliere? "Tagliamo la testa al toro", sperando di facilitare la lettura di tutti coloro che non intendono approfondire ulteriormente. I migliori esercizi per allargare le spalle sono : Alzate laterali : tenendo bene a mente che l'omero non dev'essere né intraruotato, né extraruotato, deve lavorare in tutto il range of motion (ROM) utile - cioè da 0° (lungo i fianchi) a 180° (parallelo alle clavicole), oltre i quali interviene il trapezio; un braccio per volta o a due braccia: l'esercizio bilaterale consente di sviluppare generalmente più forza, ma è estremamente soggetto a cheating come l'oscillazione del busto e ROM incompleti; con manubri / kettlebell o ai cavi o con elastico: l'uso dei cavi permette di enfatizzare lo stimolo anche nei primi gradi di abduzione; in piedi o seduti su panca a 90° o su un fianco su panca a 30° / aggrappati con un braccio ad una colonna inclinando il busto: la posizione seduta permette di ridurre il cheating, e l'inclinazione del busto (su panca o aggrappati), consente di lavorare sui primi angoli di abduzione anche con i manubri.

: tenendo bene a mente che l'omero non dev'essere né intraruotato, né extraruotato, deve lavorare in tutto il range of motion (ROM) - cioè da 0° (lungo i fianchi) a 180° (parallelo alle clavicole), oltre i quali interviene il trapezio; Macchine isotoniche specifiche : riducono molto i cheating e consentono di lavorare ad ampio ROM; non sono apprezzate dagli amanti della forza;

: riducono molto i cheating e consentono di lavorare ad ampio ROM; non sono apprezzate dagli amanti della forza; Tirate al petto con bilanciere EZ : tenendo bene a mente che l'omero deve abdursi in posizione neutra ; se il carico è eccessivo, l'omero rimane intraruotato e la tirata coinvolge il deltoide posteriore . Ergo: i progressi non sono a carico della spalla centrale, ma si tratta di cheating che distribuisce lo sforzo;

: tenendo bene a mente che l'omero deve abdursi in ; se il carico è eccessivo, l'omero rimane intraruotato e la tirata coinvolge il deltoide . Ergo: i progressi non sono a carico della spalla centrale, ma si tratta di cheating che distribuisce lo sforzo; Esercizi complessi ma non specifici: ad esempio 6 ways, Arnold press, military press. Quanto tempo ci vuole per allargare spalle? Una delle domande più frequenti riguarda il tempo necessario ad allargare le spalle. Come vedremo sotto, si tratta di una miglioria estetica che può richiedere diversi accorgimenti. Pertanto, non c'è una vera e propria risposta. Ci limiteremo a dire, tuttavia, che nei neofiti o in coloro che hanno appena terminato il condizionamento generale, la scelta dei giusti esercizi e dell'allenamento più appropriato possono fornire risultati apprezzabili già in alcuni mesi.

Spalle: Cosa Intendiamo? Regione anatomica delle spalle e muscoli implicati Saremo brevi e concisi: la regione anatomica delle spalle è sostanzialmente quella compresa tra la zona cervicale e la parte alta del busto . Corrisponde al punto di larghezza massima della figura umana. Anticipiamo fin da subito che la larghezza delle spalle è in gran parte dovuta a variabili ossee sulle quali non è possibile intervenire: lunghezza delle clavicole, forma dell'epifisi dell'omero e conformazione dell'articolazione gleno-omerale. Ma non tutto è perduto. Sulle ossa si inseriscono ovviamente i muscoli scheletrici, che vanno a creare uno spessore sul quale possiamo lavorare con un margine di miglioramento variabile, e sopra di essi l'adipe e la pelle - come vedremo, tutt'altro che trascurabili. Pertanto, alla domanda: Come si fa ad allatgare le spalle? Noi rispondiamo che, siccome i muscoli più "esterni" delle spalele sono i deltoidi, per allargarle il lavoro di muscolazione andrà incentrato soprattutto su di essi . Non partecipano ad allargare le spalle - anzi, in un certo senso hanno l'effetto estetico opposto - i trapezi, muscoli posteriori facenti parte sia della regione delle spalle che della schiena. Eviteremo di entrare troppo nel dettaglio e ci limitiamo a specificare che questi grossi e potenti muscoli partecipano a numerosi movimenti, perché possiedono fibre orientate in diverse direzioni. Molti esercizi, sia per lo sviluppo delle spalle che per la schiena, se "mal fatti", vanno ad agire prevalentemente sui trapezi. I trapezi sono i muscoli che supportano gran parte dei cheating nei movimenti di tirata ed alzata. Cenni anatomo funzionali dei deltoidi I deltoidi sono muscoli multipennati che, da un lato convergono tutti in un unico tendine collegato alla tuberosità deltoidea dell'omero, mentre dall'altro si dividono in 3 fasci: Anteriore o clavicolare, che si inserisce sulla clavicola, ed è deputato soprattutto alla flessione dell'omero, all'antiversione della spalla all'intrarotazione;

o clavicolare, che si inserisce sulla clavicola, ed è deputato soprattutto alla flessione dell'omero, all'antiversione della spalla all'intrarotazione; Centrale o acromiale, che si inserisce sull'acromion, ed è incaricato soprattutto dell'abduzione vera dell'omero e all'anteroposizione della spalla;

o acromiale, che si inserisce sull'acromion, ed è incaricato soprattutto dell'abduzione vera dell'omero e all'anteroposizione della spalla; Posteriore o spinale, che si inserisce sulla spina della scapola, ed è impegnato nell'estensione dell'omero, alla retroposizione della spalla e all'extrarotazione. Il fascio che partecipa maggiormente all'allargamento delle spalle è il centrale o acromiale.

Alzata Laterale o Abduzione Quale movimento per allargare le spalle? Alla luce di quanto detto sopra, il movimento principale da eseguire per allargare le spalle è l'abduzione vera dell'omero, ovvero l'alzata laterale . Siamo tuttavia consapevoli del fatto che l'allenamento delle spalle è molto più complesso di così. Non solo perché agiscono in sinergia ai grossi gruppi muscolari nei pesanti esercizi multiarticolari, ma anche perché - come anticipato - le spalle sono costituite da una parte dei trapezi. Questo articolo è tuttavia incentrato su come allargarle, e i trapezi, in tal senso, non hanno un ruolo estetico positivo.

Principi di Crescita Muscolare Sistemi o metodi per allenare le spalle Non esiste, in realtà, un solo metodo o sistema per allenare i sistemi. Il principio di aumento della massa muscolare è lo stesso di qualsiasi altro distretto, e non vale nemmeno la pena cercare di ipotizzare la composizione percentuale di unità motorie ossidative e glicolitiche. L'aumento della massa muscolare è dovuto a sostanzialmente a due fattori: Ipertrofia miofibrillare : ovvero un incremento del tessuto contrattile vero e proprio, che si ottiene diventando "più forti", e più forti lo si diventa (soprattutto) allenandosi con alte percentuali di sovraccarico - stimabili sulla 1RM - e basse ripetizioni (rep). I recuperi sono generalmente completi. Difficilmente è possibile mantenere una certa vicinanza degli stimoli lavorando costantemente a cedimento;

: ovvero un incremento del tessuto contrattile vero e proprio, che si ottiene diventando "più forti", e più forti lo si diventa (soprattutto) allenandosi con alte percentuali di sovraccarico - stimabili sulla 1RM - e basse ripetizioni (rep). I recuperi sono generalmente completi. Difficilmente è possibile mantenere una certa vicinanza degli stimoli lavorando costantemente a cedimento; Ipertrofia sarcoplasmatica: cioè un implemento delle altre componenti citoplasmatiche nelle fibrocellule, ovvero: acqua, organelli, glicogeno, fosfageni, enzimi, carnosina, altre proteine ecc.; lo si ottiene stimolando l'aumento delle riserve energetiche e la produzione/smaltimento dell'acido lattico, attraverso percentuali di carico minori rispetto alla forza pura ma comunque medio-elevati, e maggiori rep. Alcuni ritengono più importante considerare i tempi di tensione muscolare (TUT), che devono aggirarsi intorno ai 45''. I recuperi possono essere incompleti, ma non devono pregiudicare il volume/tonnellaggio. È possibile lavorare a cedimento per periodi più lunghi rispetto al precedente. Nota: enfatizzare la fase eccentrica e isometrica può contribuire a un ulteriore stimolo di aumento della sezione trasversa. Per la crescita è inoltre necessario instaurare un bilancio calorico positivo, ovvero fornire più calorie di quelle consumate (dieta ipercalorica). In tal senso, le proteine andranno mantenute a livelli medi, i grassi andranno ridotti al "minimo tollerabile", mentre i carboidrati saranno aumentati al massimo nel rispetto della propria tolleranza agli stessi. Integratori come creatina monoidrato e beta alanina possono essere d'aiuto.

Quanto Allenarle? Dipende dalla Scheda Attenzione al volume/tonnellaggio: le spalle si allenano anche quando non vuoi! Esatto. Le spalle si allenano anche quando cerchi di stimolare altri distretti . Più precisamente: Il deltoide anteriore partecipa soprattutto al lavoro di spinta o distensione per il gran pettorale;

Il deltoide posteriore partecipa soprattutto al lavoro per il back, ma in misura variabile in base alla posizione e al movimento dell'omero;

Il deltoide centrale partecipa a tutti i movimenti della spalla e dell'omero (soprattutto di spinta/distensione, anche verticale come nella military press) ma non sempre in modo particolarmente intenso. Quante volte a settimana si possono allenare le spalle? In linea di massima, concentrandosi solo sul deltoide centrale, potrebbe essere sufficiente allenare le spalle anche solo 1 volta alla settimana. Questo perchè, nella stesura della tabella, vanno conteggiate nel volume totale anche le ripetizioni degli esercizi non specifici per i deltoidi . D'altro canto, poiché il nostro intento è di allargare le spalle, dobbiamo concentrarci soprattutto sullo sviluppo del deltoide centrale, che come abbiamo detto viene attivato spesso ma relativamente. Se allenato in sessioni differenti rispetto a petto e schiena, il problema quasi non si pone. Al contrario, se inserissimo la routine per le spalle centrali nella stessa giornata di suddetti, dovremmo fare molta attenzione a come farlo; perché: Se collocata prima dei multiarticolari pesanti, rischieremmo di pregiudicare l'erogazione di forza totale nel gesto;

dei multiarticolari pesanti, rischieremmo di l'erogazione di forza totale nel gesto; Se collocata dopo, potremmo avere l'inconveniente di allenarli sempre in condizioni di "pre-affaticamento". Ciò diventa limitante nel momento in cui si vuole ottenere un aumento della forza. Una buona soluzione è allenare le spalle nelle giornate delle cosce e dei glutei , perché i deltoidi richiedono un impegno nervoso relativo - ed il cervello è già sufficientemente stressato da squat, stacco, pressa ed affondi.

La Chiave per Spalle più Larghe è la Tecnica L’importanza della tecnica per allargare le spalle L'allenamento delle spalle, se da un lato comporta un affaticamento relativo per il sistema nervoso centrale e per il metabolismo complessivo, richiede un'estrema cura tecnica. Si tratta di un lavoro fondamentalmente di qualità costante, perché deve bersagliare di più e meglio possibile il fascio centrale. Quindi: occhi sempre puntati sullo specchio; eseguire sempre "rep pulite"; meglio una rep in meno ma una serie in più, aggiungendo tempo di recupero - se necessario.

Errore Universale: Volume Troppo volume fa male alle spalle Ora, ciò che limita più spesso la crescita delle spalle sono - oltre alla genetica e alla dieta - i preconcetti. La maggior parte di noi continua ad allenare i deltoidi ad alte rep, a costante cedimento, con densità elevate e volumi altrettanto alti. Non che sia sbagliato ma, come qualsiasi altro muscolo, anche il deltoide richiede il giusto recupero. Se in tre allenamenti settimanali coinvolgiamo parzialmente ma spesso il deltoide centrale, non possiamo pretendere di "usarlo come se nulla fosse" in una routine dedicata. Non stiamo dicendo di evitare di allenarlo, ma di rispettare il suo coinvolgimento costante . Ciò che manca, di solito, è il lavoro di forza e specifico. Quindi: Prima di tutto, selezionare gli esercizi più efficaci e ruotare periodicamente le numerose varianti;

In secondo luogo, rimanere nel range di rep utili sia alla forza che all'ipertrofia (6:12);

Terzo, stabilire tempi di recupero "praticabili". Se da una set all'altra le rep crollano, aumentare la fase di rigenerazione;

Quarto, capire quando è abbastanza. Come? Verificando la reale prestanza dei deltoidi dopo un periodo di riposo e usandolo come metro di paragone per identificare il "punto" di stress. Se "da fresco" riuscissi a fare tre set da 10-10-8 di alzate laterali pulite con 16 kg per lato, ma nel contesto della tabella corrente ciò si riducesse a un 8-7-4 e anche "bruttine", significherebbe che abbiamo fatto male i conti.