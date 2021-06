Affondi laterali: errori da evitare

Gli affondi laterali sono esercizi molto importanti per rafforzare la parte inferiore del corpo, perché permettono di allenare efficacemente glutei, quadricipiti e muscoli posteriori della coscia, migliorando inoltre l'equilibrio, la stabilità e la coordinazione generale del corpo.

Sebbene per svolgerli sia necessario compiere movimenti apparentemente semplici, spesso vengono eseguiti in modo errato, con la conseguenza che i benefici promessi non si concretizzino del tutto, o per nulla, e che il rischio di infortuni aumenti.