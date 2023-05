Corretto allenamento degli addominali: sfatiamo miti e leggende

In questo breve articolo tuttavia, ci focalizzeremo più genericamente su " come " allenare gli addominali. Non parleremo tanto degli esercizi utili, già trattati in un articolo dedicato, ma piuttosto ci focalizzeremo sulle "verità incontestabili" e sulle leggende da dimenticare, di cui tenere conto nella stesura di una tabella di allenamento specifico per l'addome.

Per la loro non trascurabile " importanza estetica ", l' allenamento degli addominali suscita grande interesse tra gli appassionati di fitness , del bodybuilding e di tutte le attività affini.

Gli addominali sono fondamentalmente quattro paia (quindi otto in tutto) di muscoli , disposti a coppie e in maniera simmetrica rispetto al piano sagittale del corpo, e organizzati su tre strati:

Come "è meglio" allenare gli addominali?

Molti sostengono che l'allenamento dei vari gruppi muscolari andrebbe gestito in base alla loro caratteristica funzionale: tonico-posturale o fasica.

I primi hanno una contrazione più lenta e sono caratterizzati soprattutto da unità motorie ossidative. I secondi, invece, hanno una contrazione più rapida e sono caratterizzati soprattutto da unità motorie con spiccata capacità anaerobica.

In realtà, spesso questa caratteristica non è così "netta". Inoltre, molte fibre sono comunque in grado di specializzarsi. Ergo: l'allenamento potrebbe "anche" tener conto di questa proprietà ma, siccome le fibre "che crescono" sono comunque quelle veloci, anche nei muscolo tonico-posturali, ha poco senso concentrarsi solo su alti volumi e bassa intensità (tante rep con poco carico).

Ecco perché, a prescindere dalla teoria che sta alla base della programmazione, i muscoli addominali si allenano esattamente come gli altri .

Come fare per far crescere gli addominali?

Vediamo tre princìpi essenziali dell'allenamento per l'addome:

Anzitutto, bisogna ragionare se è necessario dare la precedenza a uno o a un altro gruppo;

a uno o a un altro gruppo; In secondo luogo, vale il principio del carico allenante , da equilibrare tra i parametri essenziali di intensità , volume e densità , a seconda dell'obbiettivo allenante - poiché non è detto che l'allenamento dell'addome debba essere prettamente estetico. Prendiamo un pugile, ad esempio; l'allenamento dei suoi addominali è davvero necessario, poiché nel gesto atletico questi sono costantemente contratti con varie finalità. Tuttavia il tipo di stimolo sarà misto aerobico-anaerobico lattacido . Un culturista invece – o chiunque voglia aumentare il trofismo del proprio addome invece – allenerà principalmente retti ed obliqui esterni, ma con stimoli anaerobici alattacidi e lattacidi , per favorirne l'ipertrofia.

del , da equilibrare tra i parametri essenziali di , e , a seconda dell'obbiettivo allenante - poiché non è detto che l'allenamento dell'addome debba essere prettamente estetico. Prendiamo un pugile, ad esempio; l'allenamento dei suoi addominali è davvero necessario, poiché nel gesto atletico questi sono costantemente contratti con varie finalità. Tuttavia il tipo di stimolo sarà . Un culturista invece – o chiunque voglia aumentare il trofismo del proprio addome invece – allenerà principalmente retti ed obliqui esterni, ma con stimoli e , per favorirne l'ipertrofia. Terzo, non esiste livello di ipertrofia che possa mettere in mostra un addominale appannato . Ovvero, è il pannicolo adiposo che, assottigliandosi, permette di evidenziare il pack. Prima di ogni cosa risulta fondamentale scendere a un livello utile di body fat (BF) – che, in età fertile, varia soprattutto tra i due sessi (la donna, per la sua conformazione tipicamente ginoide, si può permettere una BF superiore). Ciò che fa fede, in ogni caso, è il pannicolo adiposo addominale. In una parola, è necessario "dimagrire".

Gli addominali si allenano a cedimento o a buffer?

È possibile allenarsi sia a buffer, sia a cedimento, a patto che quest'ultimo non sia perpetuato e/o caratterizzato da junk volume, e che il buffer raggiunga comunque un carico allenante sufficiente; l'ideale sarebbe ciclizzarli.

Per far crescere gli addominali bisogna raggiungere alte intensità sul massimale?

L'intensità deve sempre tendere verso alti livelli di contrazione; per i grossi muscoli, si consiglia di lavorare intorno all'85%. Per gli addominali non è in realtà così semplice e, a questo scopo, possono risultare molto utili gli esercizi a sovraccarico come quelli ai cavi.

Quante volte devo allenare gli addominali?

Il numero di sedute allenanti (workout) a settimana non è il parametro più importante, e subordina a tutti gli altri crismi di cui tener conto.

In media dovrebbe essere di circa 2 a microciclo. 1 potrebbe essere poche e 3 forse troppe – a seconda del carico d'allenamento di ogni workout.

Quante serie e ripetizioni fare per gli addominali?

Il numero totale di serie (set), a seconda che si lavori a cedimento o a buffer, dovrebbe essere di 12-20 a settimana/microciclo;

I tempi sotto tensione (TUT) di ogni serie sono ovviamente inversamente proporzionali all'intensità. È possibile aumentarli per ogni ripetizione (rep), diminuendo il numero di rep per set, e viceversa.

Ciò dipende soprattutto dall'obbiettivo del ciclo allenante; nella ricerca di forza, i TUT diminuiscono, mentre nella ricerca di "tecnica" e "qualità" muscolare, nonché di aumento dell'acido lattico o della fase eccentrica, i TUT aumentano.

Il tempo di recupero tra le serie degli addominali è alto o basso?

I recuperi tra le set sono un fattore molto soggettivo. Tuttavia, andrebbero gestiti tra i 90'' e i 150''. Chi sente di "essere pronto" in soli 45-60'', non si sta allenando a fasce d'intensità elevata.

I muscoli addominali hanno un buon potenziale di rigenerazione, quindi raramente si oltrepassano i 2'.