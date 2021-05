Addominali: Quanto Sono Importanti per la Nostra Salute

Introduzione Gli addominali sono muscoli estremamente importanti per la nostra salute . Shutterstock Questo perché assolvono numerose funzioni e un'eventuale debolezza non penalizza solamente l'espressione di forza nei gesti più complessi (dal sollevamento pesi all'atletica), ma pregiudica anche la funzionalità generale e il mantenimento della postura. Ciò detto, purtroppo gli addominali vengono allenati per lo più (e senza motivo) a scopo estetico, commettendo spesso errori "grossolani" che, invece che migliorare lo stato di forma, possono acutizzare fastidiose problematiche come le diffusissime lombalgie. Un esempio classico è quello del sit-up a gambe tese o bloccate, che sovraccarica lo psoas iliaco invece del retto e degli altri sinergici. In questo articolo cercheremo di capire bene come migliorare lo stato di forma del nostro addome, non solo a scopo estetico, ma anche salutistico.

Muscolatura Addominale Cosa si intende per “addominali” e a cosa servono Addominali è il termine comunemente utilizzato per indicare la muscolatura dell'addome. Il cosiddetto "cingolo addominale" è composto da stratificazioni muscolari che non riguardano solo la parete anteriore, ma anche la zona laterale e posteriore, nei suoi vari strati. Le funzioni di questa regione anatomica, caratterizzata da numerosi muscoli, potrebbero essere riassunte in: flessione, estensione e inclinazione laterale del rachide , del torace , del bacino ;

, del , del ; ventilazione polmonare ( espirazione forzata);

polmonare ( forzata); contenimento viscerale. Tuttavia, quando si parla di addominali, si intendono per lo più quelli "visibili" anteriormente e lateralmente; parliamo soprattutto di: retti, obliqui (esterno e interno) e trasversi. Vengono invece esclusi i gruppi posteriori. Questo perché l'interesse collettivo è orientato prevalentemente alla messa in mostra del six-pack. Decisamente meno numerosa è invece la popolazione che allena questo distretto per migliorarsi dal punto di vista atletico, funzionale e preventivo-riabilitativo. Prescindendo da tale attitudine, rimane il fatto che gli addominali costituiscano gran parte del nucleo corporeo. Anche detto "core", se ben attivato, questo distretto ha una funzione stabilizzatrice fondamentale. La stabilità del tronco non è infatti deputata esclusivamente alla muscolatura del rachide e del torace; tutt'altro. Ogni distretto svolge una funzione ben precisa e un eventuale scompenso può ripercuotersi eccessivamente sugli altri, sia essi muscolo-tendinei, sia osteo-articolari. Ecco spiegato perché la ridotta funzionalità dei muscoli addominali va inserita tra le principali cause di mal di schiena. Come sempre però, esiste il rovescio della medaglia. Infatti, anche allenando "malamente" l'addome si può ottenere un risultato negativo per la schiena; nel prossimo paragrafo cercheremo di capire meglio come evitare questo inconveniente.

Colonna Vertebrale Funzioni e funzionalità della colonna vertebrale Brevemente. Colonna vertebrale o rachide è il nome di una sequenza di 33 vertebre articolate tra loro e separate da dischi cartilaginei. Viene suddivisa in 3 regioni: cervicale, toracica e lombo-sacrale. Al vertice superiore si appoggia il cranio, nella zona toracica si uniscono le coste – gli arti superiori si articolano grazie a clavicole e scapole – e all'apice inferiore si trova il bacino (sul quale si attaccano gli arti inferiori). Il rachide non è dritto, bensì caratterizzato da tre specifiche curve (una lordotica cervicale, una cifotica toracica e una lordotica lombare) indispensabili a distribuire correttamente il carico sulle vertebre e sui dischi. La resistenza sulla colonna è uguale al numero di curve al quadrato + 1, ovvero R = (Nc x Nc) +1. Abbiamo detto che le curve della colonna sono 3; quindi, R = 32 +1. Riducendo o compromettendo in altro modo una delle curve, la resistenza diminuisce in maniera estrema – appiattendo una curva, "potenzialmente" si potrebbe dimezzare. A causa di alterazioni posturali da paramorfismi o dismorfismi, atteggiamenti posturali scorretti, traumi ecc., la struttura del rachide può infatti non risultare ottimale, gestendo scorrettamente i carichi e dando luogo a sintomi dolorosi o addirittura a complicazioni anatomo-funzionali.

Ruolo dell’Addome Addominali forti per la salute della schiena Ma cosa c'entra tutto questo con gli addominali? C'entra eccome. Come anticipato, il core è di primaria importanza nella stabilizzazione della colonna vertebrale, quindi nel mantenimento di una corretta posizione tridimensionale del rachide – a carico naturale così come sotto sforzo. Questo atteggiamento serve a distribuire il carico sull'intera "catena", aumentandone la resistenza. Attenzione però, non stiamo dicendo che basti avere addominali ben robusti per prevenire qualsiasi trauma alla schiena. Il discorso ha certamente un'importanza cruciale per i sedentari, ma non per gli atleti. Di solito, questi vantano un tono addominale già soddisfacente, mentre è più importante che affinino una buona tecnica di esecuzione del gesto atletico specifico.

Allenarli oppure No? Allenare gli addominali è sempre indispensabile ad una “salute di ferro?” Iniziamo specificando che l'addome va allenato nella sua interezza. A scopo estetico, molti preferiscono ridurre il carico allenante sugli obliqui, al fine di ridurre il girovita. Viceversa, stimolando correttamente il retto è possibile ottenere un maggior effetto "tartaruga" – ammesso che la percentuale di grasso lo consenta – e sollecitando il trasverso si contribuisce a migliorare l'effetto di contenimento viscerale. In termini funzionali e preventivi invece, il core andrebbe allenato complessivamente e senza trascurare alcunché. Diverso potrebbe essere per i soggetti colpiti da paramorfismi, soprattutto debolezze e retrazioni muscolari. Ad esempio, chi presenta un atteggiamento di aumentata lordosi dovuta a debolezza e allungamento del retto dell'addome (antiversione del bacino e tipica postura a "glutei alti" e in fuori) e accorciamento dei posteriori, la soluzione più adeguata è sicuramente insistere su quest'ultimo con esercizi tipo il crunch e il plank frontale. Nella pratica degli esercizi in posizione supina su panca, è un buon accorgimento tenere i piedi poggiati su di essa e non a terra. Ricordiamo tuttavia che senza intervenire su tutti i fronti coinvolti (ad esempio sullo psoas iliaco, se accorciato), i progressi sarebbero comunque limitati. Non è mai consigliabile "abolire" lo stimolo allenante su uno o più distretti, ma di certo il loro interesse dovrà sempre rimanere marginale e all'interno di esercizi complessi. Sempre nel caso dell'iperlordosi, ad esempio, è pertanto sconsigliabile isolare la porzione bassa della schiena con esecuzioni tipo iperextension; mentre non sarebbe sbagliato inserire uno stacco a gambe tese – che agisce sensibilmente sui grandi glutei e richiede un'attivazione del core molto importante. Per i soggetti con una ridotta curva lombare e postura con glutei bassi o in dentro, è possibile che il quadro posturale sia pressocché invertito (muscoli posteriori lunghi e deboli; anteriori forti e corti). Non è comunque detto; le condizioni ibride e complesse sono infatti all'ordine del giorno. Consigliamo quindi di consultare un buon fisioterapista. In tal caso, la priorità è senza dubbio quella di rinforzare i muscoli posteriori; più nello specifico, quelli della bassa schiena. Sarebbe utile tenere i piedi giù dalla panca durante il bench press, oppure mettere un piccolo asciugamano arrotolato sotto il tratto lombare durante il lento avanti, o ancora mettere i piedi dietro durante la lat machine (tipo in ginocchio), portando in antiversione il bacino e allungando i muscoli addominali. Tutto questo ovviamente, dando per scontato che "l'anomalia" non parta da molto più in alto o molto più in basso.