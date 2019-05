Miti, leggende e luoghi comuni sugli addominali bassi

Le grosse difficoltà riscontrate dagli amanti del fitness e del wellness nello scolpire gli addominali bassi derivano, in realtà, da uno o più errori basilari che riguardano i principi di metodo, sistema, tecnica ed esercizi; in una parola, tutto.

Persistono da oltre 50 anni luoghi comuni, miti e leggende, che continuano ad alimentare la disinformazione collettiva. Questo paragrafo ha proprio la funzione di chiarire alcuni principi cardine che, dando per scontato l'impegno e la continuità necessari, dovrebbero favorire un più facile raggiungimento dell'obbiettivo.

Addominali bassi piatti e definiti: è sempre possibile? Come fare?

Il six pack dovrebbe essere, idealmente, piatto e definito. Per essere chiari, in merito alla "piattezza", in alcuni casi c'è poco margine di miglioramento. Stiamo parlando dei paramorfismi e dismorfismi della colonna vertebrale che, nel primo caso possono essere reversibili, mentre nel secondo no. Un atteggiamento iperlordotico può essere corretto con ginnastica e fisioterapia, mentre l'iperlordosi con compromissione anatomica è molto dura da risolvere con terapie non invasive. È anche doveroso specificare che l'atteggiamento lordotico non è solo la conseguenza di una debolezza addominale, ma anche di uno scompenso del grande gluteo, dell'ipertonicità o ipotonicità o accorciamento o allungamento di altri muscoli legati all'anca, al femore e alla spina dorsale. Sarebbe quindi molto proficuo sottoporsi a una valutazione fisioterapica. Poi, se le ragioni che determinano la pancia in fuori non dipendessero dal tono degli addominali, svolgere esercizi per gli addominali bassi sarebbe in verità controproducente; questo perché l'allenamento ne determina un'ipertrofia, quindi l'ispessimento, il che ovviamente protruderebbe ulteriormente l'addome.

Parlando di definizione invece, il margine di miglioramento c'è eccome, anche se non tutti hanno la stessa attitudine; ci sono infatti differenze molto rilevanti dettate dalla soggettività, dall'età, dal sesso, da condizioni patologiche o parafisiologiche ecc. Questo comunque non incide minimamente sul da farsi; ergo, il metodo per cesellare l'addome è lo stesso per tutti: dimagrire. Se gli addominali non si vedono è perché sopra c'è troppo adipe. Non c'è ragione di allenare i muscoli – tantomeno gli addominali bassi, che come vedremo sono difficili da far crescere – se lo spessore del pannicolo sovrastante non è sufficientemente sottile da poterli mettere in evidenza. Per ottenere la tartaruga addominale è quindi necessario perdere peso, costituito da grasso, anche se purtroppo è impossibile farlo localmente. Questo è un problema che affligge soprattutto gli uomini, mentre le donne devono fare i conti con depositi localizzati su fianchi, cosce e glutei – a gestire queste attitudini sono gli ormoni sessuali, testosterone per i maschi ed estrogeni per le femmine. Senza dieta dimagrante, che è sostanzialmente ipocalorica, non si fanno progressi nello scolpimento degli addominali; prima del "cutting", gli esercizi per lo sviluppo muscolare di questo distretto risultano quindi inutili.

Allenare gli addominali bassi: è utile per eliminare la pancia?

Eppure c'è chi, per mettere in evidenza gli addominali bassi, si cimenta quotidianamente in interi workout "specifici", composti da centinaia di ripetizioni a carico naturale, o addirittura in condizioni di facilitazione. Generalmente questi allenamenti sono di tipo intervallato o circuit training, ed hanno recuperi brevissimi, sia tra le ripetizioni che tra le serie. Alla base di questa strategia stanno due convinzioni: la prima è che muovendo un determinato distretto, questo vada ad intaccare il grasso sovrastante; la seconda invece, è che riducendo l'intensità e aumentando il volume, si utilizzino più grassi rispetto agli zuccheri, il che promuoverebbe il dimagrimento. Inutile dire che, in questo contesto, entrambe le ipotesi sono scorrette. Anzitutto, come anticipato, non esiste il dimagrimento localizzato e gli acidi grassi che i muscoli utilizzano provengono dal circolo sanguigno, nel quale vengono riversati a partire da zone che l'organismo sceglie in maniera totalmente indipendente dalla nostra volontà o capacità. In termini di dimagrimento, si otterrebbe lo stesso risultato facendo qualsiasi tipo di movimento. In secondo luogo, per quanto si riduca l'intensità, gli esercizi per lo sviluppo degli addominali bassi sono comunque di forza – anche se di forza resistente – e quindi non verranno certo privilegiati i lipidi al posto del glucosio. Per di più, l'entità del consumo calorico è decisamente maggiore nella pratica delle discipline aerobiche, come corsa, cyclette, stepper, salto della corda, remoergometro ecc.

Addominali bassi e sport: servono?

Alcuni lettori si chiederanno per quale motivo, fino ora, si è parlato solo di ragioni estetiche. Perché in verità non ci sarebbe altra ragione per voler concentrare i propri sforzi su questo particolare distretto, in quanto – con piccole differenze nella localizzazione del carico e della tensione muscolare, legate a gesti specifici – il retto dell'addome lavora sempre e comunque nella sua interezza. Inoltre, la funzionalità di un teorico allenamento per gli addominali bassi è pressochè nulla. Un nuotatore delfinista non avrebbe alcun vantaggio nell'ottenere maggiore forza in sede del basso addome, lo stesso dicasi per un calciatore, per un lottatore ecc. Attenzione però, il lettore non fraintenda; alcuni movimenti atletici, ingenuamente – talvolta, in parte, erroneamente – associati solo allo sviluppo degli addominali bassi, non solo "possono", ma devono essere allenati perché utili ed altamente specifici alla propria disciplina – ad esempio negli anelli della ginnastica artistica maschile. Va comunque specificato che allenare un gesto non è sinonimo di stimolazione di un singolo muscolo o, in questo caso, di una parte di esso.

Scorciatoie e trucchi per addominali bassi più evidenti: funzionano?

Precisiamo infine che nessuno dei seguenti fattori può migliorare la messa in evidenza degli addominali bassi:

Metodi di incremento della temperatura e della sudorazione, come ad esempio indossare pantaloncini termici

Massaggi, come ad esempio certe applicazioni meccaniche

Creme o pomate, commercializzati come termogenici ad applicazione topica.

In sintesi:

Non è possibile allenare solo gli addominali bassi, isolandoli da quelli alti – in realtà, non sarebbe fattibile nemmeno escludere gli altri muscoli del cingolo addominale anteriore e laterale, quali il trasverso e dagli obliqui Allenare gli addominali bassi non è il sistema giusto per appiattire il ventre inferiore, o può non essere sufficientemente efficace – scarso margine di miglioramento Allenare gli addominali bassi non è il sistema giusto per scolpire il ventre inferiore Sistemi alternativi e scorciatoie, come i massaggi, gli indumenti "dimagranti" e i termogenici localizzati, non sono efficaci.

Come allenare realmente gli addominali bassi

Ipotizzando di avere una pancia sufficientemente magra, parliamo ora di come allenare veramente gli addominali bassi. Potrà sembrare banale ma, in fin dei conti, il retto dell'addome è un muscolo come gli altri. Certo, ha una buona presenza di fibre che sfruttano il sistema ossidativo per produrre energia. Tuttavia questo non significa che si debba assecondare quest'attitudine, anche perché la base per la crescita muscolare rimane la stessa.

Per sviluppare gli addominali bassi è quindi indispensabile allenarli come qualsiasi altro muscolo. Se per la massa dei quadricipiti strutturiamo una tabella con 4 esercizi, da 3 serie l'uno, a loro volta composte da 8-12 rep, e recuperi da 1'30'' circa, per il retto dell'addome dobbiamo fare lo stesso. Una volta raggiunto un condizionamento basilare sufficiente, allenandosi a carico naturale e con angolazioni non eccessivamente impegnative, arriva il momento di aumentare l'intensità. Ribadiamo ancora una volta che l'allenamento dell'addome non può essere particolarmente efficacie nella localizzazione dello stimolo, quindi si stimola in maniera complessiva.

Gli esercizi, che vedremo nel prossimo paragrafo, vanno sì eseguiti con il principio dell'High Volume Training (HVT, o allenamento ad alto volume) ma contestualizzato alla ricerca dell'ipertrofia, non della resistenza o della forza resistente. Si usa il termine HVT in contrapposizione all'HIT (High Intensity Training), invece utilizzato per la ricerca della forza massimale. L'HVT prevede: