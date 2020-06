Addominale: Muscolo Commerciale

Ma chi non frequenta palestre e centri fitness, a chi può rivolgere questa domanda? A un personal trainer a domicilio ? Sarebbe fantastico, ma non è così. È grazie a questa circostanza che certe aziende, pubblicizzando su internet e nei programmi televisivi di shopping, creano il loro business.

In tutte le palestre e i centri fitness riecheggia ininterrottamente, quasi come fosse un "mantra", la stessa domanda: " qual è il miglior esercizio per gli addominali? "; le risposte, purtroppo , possono variare molto in base al grado di competenza, all'esperienza personale o alla "voglia di rispondere" dell'istruttore.

Si potrebbe dire che gli addominali – intesi come six pack o tartaruga (retti dell' addome , trasversi e obluqui) – assieme ai glutei , sono i muscoli " più commerciali " del corpo. Ai primi sono leggermente più attenti i maschi e ai secondi le femmine – ma non è una regola.

Forma, dimensioni e complessità di utilizzo dell'offerta seguono un ritmo ben preciso dettato dal piano di marketing e dalle fluttuazioni della domanda. All'inizio i macchinari, più sono grandi, più sembrano efficaci; poi invece, più sono piccoli, meglio consentono di poterli utilizzare con regolarità anche in un piccolo appartamento e così via.

Tutto questo non significa che certi attrezzi siano totalmente inutili ma piuttosto che, se non opportunamente contestualizzati all'interno di un programma di allenamento e senza un minimo di supervisione da parte di un professionista servono sostanzialmente per "mettere a tacere la propria coscienza".

Dieta

L'unica grande verità però, è che per mettere in evidenza l'addome è prima di tutto necessario vantare un pannicolo adiposo molto sottile su tutto l'addome. Questo, se in eccesso, può essere ridotto dimagrendo. Per dimagrire tuttavia, è indispensabile rispettare il principio del deficit calorico o del bilancio calorico negativo; cioè che le calorie assunte con la dieta devono essere inferiori a quelle spese dall'organismo.

In caso contrario, sarà necessario adottare una dieta specifica ipocalorica dimagrante, con una decurtazione energetica compresa tra il 10 e il 30% sulla normocalorica, eventualmente associata a un protocollo di HVT aerobico a bassa intensità – per l'alto dispendio energetico e in parte per il consumo lipidico – o ad allenamento metabolico ad alta intensità (HIT) – per migliorare il metabolismo glucidico – o ad allenamento specifico per l'ipertrofia generale con l'obbiettivo di aumentare il metabolismo basale – quest'ultimo richiede un minor apporto calorico dei due precedenti. La combinazione dei tre è sempre la scelta migliore.

Solo a questo punto diventa necessario lavorare sul potenziamento dei muscoli addominali, cercando di ipertrofizzarli, in modo che si "vedano di più". Precisiamo fin da subito che i retti dell'addome, gli obliqui e i trasversi seguono gli stessi principi fisiologici degli altri muscoli. Quindi, se per "fare massa" dei pettorali è necessario seguire un protocollo ipertrofico specifico, per gli addominali è lo stesso.