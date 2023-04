Esiste l’allenamento per un addome perfetto?

Inoltre, "l'addome perfetto" non esiste , perché varia moltissimo in base all'idea personale di questa zona del corpo. Il sesso femminile, ad esempio, ambisce soprattutto ad avere la pancia piatta . Il sesso maschile, invece, è decisamente più orientato sul six-pack ( tartaruga ).

Oggi sappiamo che, per ottenere un addome perfetto , l' allenamento riveste un ruolo di secondaria importanza rispetto all' alimentazione .

L' iperlordosi , ad esempio – quale che sia la causa scatenante – tende spesso a "spingere in fuori" il ventre. Non di meno, lo sviluppo dei muscoli obliqui può allargare il girovita.

Sfilare e posare richiedono un elevato controllo corporeo di natura posturale. L'addome, per esempio, è costantemente "controllato", ovvero mantenuto in equilibrio di tensione tra i trasversi, gli obliqui e i retti.

Quale allenamento per un addome perfetto?

La prima cosa importante da dire è che, con riferimento ai retti dell'addome (la cosiddetta tartaruga), non esistono addominali alti e addominali bassi . I retti sono due, paralleli, e non possono venire isolati nella porzione superiore o inferiore. Piuttosto (forse) è possibile enfatizzare leggermente lo stimolo tra i segmenti superiori e quelli inferiori.

L'allenamento per un addome perfetto è essenzialmente un protocollo di muscolazione.

L'obbiettivo è l'ipertrofia, ovvero l'aumento di massa muscolare. Ciò significa che bisogna rispettare gli stessi principi adottati per far crescere gli altri muscoli.

Inutile , quindi, eseguire innumerevoli ripetizioni, serie, esercizi e sedute allenanti , che allenerebbero questo distretto nel suo metabolismo aerobico, di resistenza, ma non lo spingerebbero a crescere.

Non dimentichiamo inoltre quanto detto sopra: l'allenamento dell'addome, se non compensato da un dimagrimento, porta a un aumento del girovita , non alla sua riduzione.

Un altro dettaglio non trascurabile è che: non è possibile allenare un solo muscolo addominale ; tutti gli esercizi stimolano sia i retti, sia gli obliqui esterni e interni, sia i trasversi. Anche se, magari, i vari movimenti lo fanno in percentuali differenti uno dall'altro.

Dunque: come allenare l'addome? L'addome può essere allenato in vari modi.

Nel contesto del resistance training, gli addominali possono venire stimolati con esercizi callistenici o con l'uso di sovraccarichi dati da pesi liberi, macchine isotoniche e cavi.

I movimenti da utilizzare sono principalmente:

la flessione frontale del busto sul bacino (o del bacino sul busto);

la flessione laterale;

la torsione – ma solo in assenza di sovraccarichi, e con un range of motion (ROM) limitato , per preservare la salute articolare del tratto lombare;

, per preservare la salute articolare del tratto lombare; l'espirazione forzata.

Chi intende lavorare seriamente sull'addome, dovrebbe mantenere un volume di allenamento di almeno 150 ripetizioni totali (rep) a microciclo – fino a quasi il doppio.

Il numero di rep per serie (set), e quindi il numero di set totali, è variabile a seconda dell'intensità che vogliamo adottare. D'altro canto, anche lavorando sulla forza, trattandosi di esercizi monoarticolari (di isolamento o finisher), reputiamo poco proficuo tentare di impostarli su altissime tensioni muscolari.

Il numero minimo di ripetizioni per set potrebbe essere di 6 rep, e quello massimo di 15 rep. Per gli esercizi isometrici, il tempo sotto tensione (TUT) potrebbe essere compreso tra i 30'' e i 60'', avendo cura di non limitarsi a tenere la posizione, e di concentrarsi sulla massima contrazione possibile.

Gli esercizi che possono fare affidamento sull'uso di sovraccarichi, come i crunch al cavo, i plank con disco appoggiato sulla schiena, l'addominal machine ecc. andrebbero sfruttati per le basse ripetizioni ad alta intensità .

Il numero di set totali è calcolabile di conseguenza ma, in linea di massima, è una buona idea mantenere tra le 3 set e le 5 set per ogni esercizio, in modo da inserire circa 5 esercizi in totale per microciclo.

La densità degli stimoli può essere elevata o ridotta; il recupero tra le serie va da 30-60'' a 3'00''.

Il numero "ideale" di sessioni a microciclo è 2, con due giorni di recupero. Con ragionevolezza si può arrivare a 3, con 1-2 giorni di recupero. Questo dipende dal volume totale e dal volume che si intende sostenere nella singola sessione.

Alcuni esercizi utilissimi per l'allenamento degli addominali sono:

Crunch alternato: maggior focus su retti e obliqui;

Hollow plank: maggior focus sui retti, ma efficacia generale molto buona;

Side bridge: maggior focus sugli obliqui;

Plank laterale: maggior focus sugli obliqui;

Vacuum: maggior focus sui trasversi;

L-sit: maggior focus sui retti;

Leg raise: maggior focus sui retti;

Flessioni laterali al cavo basso o su panca specifica: maggior focus sugli obliqui;

Reverse cruch: maggior focus sui retti;

AB wheel roller: maggior focus sui retti, ma efficacia generale molto buona.

Esempio

Giorno 1

Crunch al cavo alto: 6-8 rep x 3 set recupero 2'00''

Flessioni laterali su panca specifica: 9-11 rep x 3 set recupero 1'00''

Vacuum: 12-15 rep x 3 set recupero 30''.

RECUPERO 2 GIORNI

Giorno 2

L-sit: cedimento x 3 set recupero 2'00''

Reverse crunch laterale - variante alla spalliera: 8-10 rep x 3 set recupero 1'30''

ABS wheel roller: 9-11 rep x 3 set recupero 1'00''.

RECUPERO 2 GIORNI

Giorno 3