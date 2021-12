Cos’è l’adattamento alla corsa e perché deve essere rispettato

La corsa è una delle attività fisiche più diffuse e, soprattutto negli ultimi anni, la sua popolarità è salita alle stelle, al punto che sempre più persone si avvicinano alla disciplina. I motivi sono diversi, primi fra tutti il fatto che per praticarla non servano particolari attrezzature se non abbigliamento e calzature idonee e che si possa correre ovunque all'aperto e quindi senza sostenere costi aggiuntivi. Inoltre, si tratta di uno sport che consente di essere svolto anche dai principianti perché non esiste un ritmo minimo da tenere o un minutaggio particolare da raggiungere obbligatoriamente ma ogni sessione può essere adattata al proprio livello di allenamento. Proprio a causa di quest'ultimo aspetto però, non è raro che a seguito degli entusiasmi che si provano grazie al raggiungimento dei primi risultati in termini di performance o perdita di peso, sopraggiunga la tentazione di spingere il piede sull'acceleratore e portare il corpo oltre il proprio limite del momento. Questo passo molto spesso eccessivo può provocare infortuni e problematiche varie, dovute al fatto che non si è dato il tempo al proprio corpo di adattarsi allo svolgimento dell'attività fisica.

Perché è importante procedere per gradi La corsa è una disciplina che si pratica fin dall'antichità e tale aspetto induce a pensare che i movimenti che prevede siano percepiti come naturali dall'organismo. Benché questo sia in parte vero, non lo è fino in fondo visto che a causare problemi nella maggior parte dei casi non è la corsa in sé ma la sua durata o intensità, se non commisurata alle proprie capacità o al livello di preparazione. Perché non si verifichino è fondamentale tenere conto del tempo necessario al corpo per adattarsi al nuovo schema di vita e inglobarlo nella routine senza soffrirne. Gli aspetti da tenere in considerazione sono diversi, a cominciare dalla condizione di partenza. Una persona sedentaria, ad esempio, se decide di abbandonare questo stile di vita poco sano e iniziare a correre subito a grande intensità e senza stabilire un criterio di progressività, rischia di soccombere e farsi male. Se si tratta di una persona giovane e quindi probabilmente in grado di sopportare lo sforzo a livello di resistenza, è molto probabile che i problemi non si verifichino in quest'ambito ma che a non manifestarsi con la stessa velocità sia l'adattamento dell'osso al carico applicato della corsa, che risultando più lento può dar vita all'insorgenza di forme patologiche da mal sopportazione dell'esercizio. Allo stesso modo, un atleta allenato su altre discipline che prevedano sforzi diversi, come ad esempio il ciclismo, potrebbe trovarsi nella stessa situazione ed incappare in infortuni ossei o muscolari specifici del running.