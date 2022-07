Activity tracker: i migliori disponibili per l'acquisto online

Activity tracker: cos'è e a cosa serve L'activity tracker (conosciuto anche con il nome di smartband o fitness tracker) è un braccialetto elettronico che nasce con lo scopo di tracciare i propri parametri vitali e per monitorare le proprie performance durante l'allenamento. Nei primi anni di diffusione, questo accessorio è stato principalmente destinato all'utilizzo da parte di sportivi professionisti o semi-professionisti. Oggi invece gli activity tracker sono utilizzati da chiunque pratichi una qualche attività sportiva, dal running all'aerobica, fino alla pesistica e al jogging. E non solo: oggi anche i pigri li utilizzano durante la normale vita quotidiana e le ore di sonno, per tenere sotto controllo il proprio metabolismo. L'activity tracker si mette al polso come un orologio: diversamente da quest'ultimo, però, grazie a dei sensori, mostra sul display tutte le informazioni relative ai propri parametri vitali – battito cardiaco, respirazione, ossigenazione del sangue, percorrenza, velocità, passi... La durata dell'autonomia è variabile a seconda della batteria integrata dal dispositivo, così come variabile è il totale delle funzioni disponibili, sempre più ampie. Ecco una selezione dei migliori activity tracker tra quelli disponibili per l'acquisto online:

Activity tracker: il modello più economico Activity tracker KLiHD Nella fascia bassa di prezzo, spicca un activity tracker a marchio KLiHD. Seppur non manchino le recensioni negative, la media complessiva è più che buona, vista anche l'estrema economicità di questo modello: Orologio Fitness, Activity Tracker,Smartwatch Tracker Fitness Orologio Sport Smartband,Contacalorie,Contapassi,Notifiche di Messaggistica,Monitoraggio Frequenza Cardiaca del Sonno e della Salute € 15,99 Vedi l'offerta Questo activity tracker "basic" presenta comunque molte funzioni: monitora la frequenza cardiaca dinamica e la pressione arteriosa e registra con precisione le attività quotidiane come passi, distanza percorsa, calorie bruciate, chilometri percorsi, minuti di attività, stato del sonno, ecc. Ha inoltre le funzioni di orologio, sveglia, cronometro, visualizzazione dell'ora 12/24 ore, promemoria chiamate/messaggi, controllo della fotocamera a distanza. Undici le modalità sportive: corsa all'aperto, passeggiata, ciclismo, nuoto, workout, ecc. Supporta iOS 8.0 o superiore e Android 5.1 o superiore. Viene consegnato con una presa USB integrata e non ha bisogno di un cavo di ricarica o di una docking station per la ricarica, basta tirare delicatamente il cinturino e inserire la presa USB integrata in un caricatore USB. Durata da 7 a 14 giorni dopo 1-2 ore di ricarica completa.