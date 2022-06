Acido Lattico: cause e rimedi

Introduzione

Quando durante una sessione di allenamento aumentano i livelli di resistenza fisica ad alta intensità, si forma acido lattico, spesso correlato alla comparsa di indolenzimento muscolare (sebbene questa conessione causa effetto sia stata smentita dalla scienza). Durante l'allenamento la frequenza cardiaca e il ritmo respiratorio aumentano progressivamente al fine di ossigenare correttamente il corpo. In caso di attività fisica troppo intensa, tuttavia, il corpo si trova in una condizione di deficit, in quanto fatica a rispondere in maniera esaustiva alla richiesta energetica dei muscoli. Per sopperire a ciò si produce acido lattico come fonte di energia alternativa. I sintomi più comuni, nell'immediato, sono la sensazione di bruciore o dolore muscolare nella zona sottoposta a sforzo, che perdura anche post allenamento, ma tende a scomparire dopo poche ore dall'allenamento.

L'acido lattico - altresì conosciuto come lattato - si sviluppa come sottoprodotto della glicolisi, un processo energetico anaerobico utilizzato per alimentare i muscoli durante l'esercizio ad alta intensità. Ma l'acido lattico non è propriamente il diretto responsabile dell'indolenzimento muscolare che spesso si avverte. Esso, in realtà, è causato dall'accumulo di protoni che effettivamente creano quella sensazione di bruciore intensa.

La soglia di lattato , ossia il punto in cui si forma l'acido lattica, è in sintesi una misura dell'intensità massima dell'esercizio che un soggetto può sostenere senza affaticarsi, nel momento in cui il corpo accumula più rapidamente lattato di quanto possa smaltirlo. Maggiore è la soglia del lattato, maggiore sarà di conseguenza la capacità di uno sforzo intenso e prolungato.