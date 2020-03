Accessori e piccoli attrezzi per allenarsi

L'home fitness è sempre più diffuso, ma per svolgere un allenamento completo in casa è necessario munirsi di tutto il materiale necessario. Parliamo di piccoli attrezzi e accessori in grado di "ottimizzare" l'efficacia e il confort dell'allenamento. Strumenti utili, efficaci ma non ingombranti, semplici da riporre in un armadio o in uno sgabuzzino una volta terminato il lavoro.

Ma quali sono questi attrezzi e accessori ideali per allenarsi in casa? A consigliarceli, in questa guida, è il Riccardo Borgacci (il personal trainer che ci ha suggerito cosa serve per allenarsi a casa), laureato in Scienze motorie e in Dietistica.

Praticare attività fisica non è più semplice come un tempo, quando erano sufficienti un paio di short, una maglietta, un paio di scarpe da ginnastica e tanta motivazione. Oggi il mercato propone innumerevoli attrezzi e capi di abbigliamento, rendendo difficile capire quali scegliere e perchè.

In effetti solo pochi di questi accessori potrebbero essere definiti "essenziali", ma è innegabile che molti altri contribuiscano a migliorare l'allenamento in toto. Di seguito Riccardo Borgacci ci suggerisce, nello specifico, una ristretta gamma di attrezzi e accessori "strategici", indicandone funzione e utilità, non senza offrire piccoli consigli sulla scelta dell'acquisto – iniziale, per principianti, e in corso d'opera, per i non più novizi.

Palla medica, cintura, guanti e tanti altri piccoli attrezzi e accessori...che sono ideali anche per una palestra in casa.

Per approfondire: