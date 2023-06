Abitudini serali che migliorano la crescita muscolare

Allenarsi duramente però non basta. Intervallare gli sforzi in palestra con momenti di recupero è infatti altrettanto determinante perché mentre i muscoli si riposano si costruiscono e migliorano.

Per questi e altri fattori, se non si dorme abbastanza, e quindi almeno sette ore a notte tutte le notti, è improbabile che si verifichino guadagni fisici, nonostante il consumo di proteine e i corretti allenamenti.

Limitare lo stress

Per massimizzare i benefici per la costruzione muscolare offerti dal sonno, ridurre al minimo lo stress prima di coricarsi è fondamentale. Arrivare al momento del riposo sereni non aiuta a costruire i muscoli di per sé, ma può aiutare a prevenire la perdita muscolare.

Quando è stressato, infatti, il corpo rilascia il cortisolo, un ormone catabolico che scompone le molecole, come le proteine e i grassi, che l'organismo utilizza per produrre energia. Sebbene questo processo sia utile in alcune circostanze, come durante l'allenamento, quando si è in fase di recupero muscolare risulta controproducente.

Per evitare di arrivare al momento del riposo stressati, è bene evitare abitudini che aumentano la frequenza cardiaca o inducono ansia, come leggere cattive notizie, guardare un film drammatico, consumare caffeina o alcol ed esporsi a troppa luce blu.

Al contrario, svolgere attività calmanti aiuta a rilassarsi. In questo caso non ne esiste una migliore di un'altra, ma ognuno può scegliere quella che preferisce. Si può ad esempio dedicare qualche minuto allo stretching, a svolgere esercizi di respirazione o meditazione, leggere un libro, fare un bagno, ascoltare musica rilassante o fare una piacevole passeggiata.

Anche lo yoga serale è un toccasana. In particolare, a conciliare il sonno e la rilassatezza è la posizione Viparita Karani che consiste nello sdraiarsi a faccia in su sul pavimento e sollevare le gambe verso l'alto appoggiandole contro un muro. Rilassarsi in quella posizione per 10 minuti favorisce la calma.