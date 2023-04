Abitudini mattutine per aumentare la forza muscolare

Avere una buona massa muscolare è importante per diversi motivi, non solo estetici ma anche legati alla salute e al benessere . Per rafforzare e tonificare i muscoli è importante eseguire degli allenamenti mirati, ma non solo: ci sono anche alcune buoni abitudini mattutine che aiutano a raggiungere l'obiettivo.

Perché è importante aumentare la forza muscolare

Secondo la Cleveland Clinic, dopo i 30 anni si può perdere fino all'8% della massa muscolare ogni decennio, per questo è importante fare il possibile per preservarla e anzi continuare ad aumentarla. Avere muscoli forti e tonici, infatti, è importante per diversi motivi. Innanzitutto per avere una buona forma fisica e una silhouette in forma e per poter affrontare diversi tipi di allenamenti, inclusi esercizi come stacchi e sollevamenti con bilancieri. Ma non si tratta solo di questo.

Muscoli forti sono essenziali anche per avere un tasso metabolico più elevato a riposo e, dunque, bruciare calorie anche quando si è in movimento e per avere una maggiore densità minerale ossea. Ancora, una buona massa muscolare serve per sostenere il funzionamento quotidiano e l'indipendenza.