Ab roller: come scegliere e usare questo attrezzo per gli addominali

L'Ab roller, chiamato a volte anche Ab wheel, è uno strumento ginnico molto utile per allenare gli addominali, che può essere usato in palestra e a casa. Le tipologie però sono diverse e conoscerle è fondamentale per fare la scelta giusta in fase di acquisto e trarre il meglio da questo strumento.

Cos’è l’Ab roller Questo attrezzo in dotazione a tutte le palestre ma reperibile anche nei negozi sportivi, si compone di una o due ruote, unite da un'asse che le attraversa e che serve, oltre a tenerle unite, come impugnatura. Usarlo non è difficilissimo anche se richiede una certa padronanza con l'attività fisica, necessaria per mantenere con disinvoltura una postura corretta. In caso contrario gli effetti sulla muscolatura addominale potrebbero non essere così incisivi e, soprattutto, si corre il rischio di incappare in infortuni o problemi fisici come strappi, soprattutto nella zona lombare.

Come scegliere il modello idoneo Gli Ab roller solitamente hanno una struttura che può supportare un peso che varia fino agli 80 o 100 kg. Per quanto riguarda i materiali, in commercio esistono modelli in plastica o acciaio ma questi ultimi sono molto più resistenti rispetto ai primi e quindi più consigliati se si cerca un attrezzo dalla maggiore stabilità. Se non ci si allena sempre nello stesso posto ma si ama farlo spesso in location differenti, molto meglio optare per Ab roller smontabili, che rispetto a quelli fissi sono più comodi da riporre e trasportare. La ruota, che rappresenta la parte primaria di questo strumenti ginnico, è solitamente formata da un battiscopa gommato e può essere più o meno ampia. La differenza in questo caso è in termini di stabilità, visto che maggiore è la grandezza più l'attrezzo rimane stabile durante l'utilizzo. Questa caratteristica non incide sulla qualità dell'esercizio ma ne facilita l'esecuzione quindi se si è principianti meglio orientarsi verso ruote ampie. Esistono Ab roller a ruota singola ed altri a ruota doppia. I primi sono più adatti agli esperti perché meno stabili e si caratterizzano da una ruota posta al centro dell'asse. Le ruote doppie invece, essendo meno mobili, dovrebbero rappresentare la scelta di chi si approccia a questo attrezzo per la prima volta perché garantiscono una maggiore stabilità e consentono di concentrarsi solo sui movimenti da compiere. Inoltre, essendo regolabili, possono essere posizionate in maniera diversa. Importante, infine, anche l'impugnatura, che deve essere antiscivolo ed ergonomica.