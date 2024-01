A cosa serve un circuito metabolico?

Anche se i tempi complessivi possono variare, nell'ambito del fitness , in genere si tratta di allenamenti di pressappoco venti minuti . Molti allenamenti HIIT ( High Intensity Interval Training ) - ma non tutti - sono programmi di allenamento metabolico; il protocollo AMRAP e il protocollo EMOM sono allenamenti metabolici.

Gli allenamenti metabolici più diffusi sono a circuito ( circuit training ), nel quale l'individuo si sposta da una stazione all'altra, eseguendo in successione esercizi diversi, di solito senza recupero, e per uno o più volte (giri di circuito).

Anche noto come condizionamento metabolico o allenamento di resistenza metabolica, è un protocollo concepito per essere altamente affaticante nell'unità di tempo, grazie alla combinazione di esercizi ad alta e moderata intensità.

Per allenamento metabolico si intende un tipo di workout progettato per allenare la forza resistente , di breve o media durata, la capacità cardiocircolatorie e per aumentare il consumo di calorie , in meno tempo rispetto a una tipica sessione di allenamento in sala pesi .

A cosa serve?

I benefici principali dell'allenamento metabolico sono tre:

Condizionamento muscolare di tutto il corpo

L'allenamento metabolico è in grado di migliorare la forza, la resistenza alla forza e aumentare il trofismo muscolare.

Se eseguito correttamente, condiziona la muscolatura in modo da renderla efficacie sotto molti punti di vista (anche forza esplisiva, forza resistente, forza elastica), ed è per questo che in molti parlano di "ipertrofia funzionale".

A livello di metabolismo energetico cellulare, l'allenamento metabolico dimostra un elevato impatto sulla capacità anaerobica lattacida (substrato glucosio da glicogeno), migliorando la produzione di acido lattico, la sua tolleranza e lo smaltimento.

Quando sono molto brevi, stimolano anche il metabolismo anaerobico alattacido (creatina fosfato); mentre quando sono molto lunghi, agiscono parzialmente sulle capacità aerobiche (sempre substrato glucosio da glicogeno).

Condizionamento cardiovascolare e respiratorio

Se sufficientemente prolungati, e soprattutto quando strutturati da esercizi multiarticolari, gli allenamenti metabolici mettono a dura prova sia l'apparato cardiocircolatorio che respiratorio.

Allenandosi frequentemente con questi protocolli, ad esempio 3 volte a settimana per 20-40 minuti (a seconda del livello), è possibile apprezzare un migioramento della frequenza cardiaca, un miglioramento della vascolarizzazione periferica, una broncodilatazione e una capacità di scambio gassoso polmonare decisamente più efficienti.

Condizionamento del sistema nervoso

Soprattutto scegliendo esercizi complessi, l'allenamento metabolico può esercitare effetti positivi su capacità nervose centrali e periferiche. In particolare, migliorano le capacità centrali coordinative, sia generali (apprendimento, controllo e adattamento) che specifiche (coordinazione, anticipazione, differenziazione, orientamento, fantasia, ritmo ed equilibrio); e le capacità neuromuscolari di reclutamento muscolare.

Aumento del dispendio calorico

L'allenamento metabolico ha un elevato dispendio calorico. Questa considerazione è basata, ovviamente, sull'unità di tempo. Purtroppo però, moltissime persone non sono in grado di affrontare allenamenti metabolici più lunghi di 20 minuti. Ciò significa che, se da un lato è vero che meno di mezzora di allenamento metabolico consuma come un'ora di sala pesi, dall'altro è comunque meno dispendiosa di una normale sessione di attività aerobica a media intensità (40-60').

Il substrato principalmente ossidato è il glicogeno muscolare, non gli acidi grassi. Secondo alcuni, inoltre, l'allenamento metabolico aumenterebbe l'EPOC - debito di ossigeno post-allenamento - quindi il consumo calorico dopo l'esercizio. Questo è certamente vero, ma non nella misura in cui tanti credono. L'EPOC è infatti legato al carico allenante complessivo, non solo all'intensità o alla fatica. In pratica, incide molto anche il volume, che nell'allenamento metabolico di 20' è molto ridotto.