A cosa serve muovere le braccia quando si corre?

Se non si muovessero le braccia durante la corsa si rischierebbe di non mantenere l'equilibrio a causa dell'eccessiva rotazione del tronco, e quindi di cadere o di perdere il ritmo.

Che ruolo hanno le braccia nella corsa?

Mantengono in equilibrio

Danno una spinta extra in caso di stanchezza

Il ruolo principale delle braccia quando si corre è quindi di muoversi di conseguenza per far in modo che tutto il corpo rimanga in equilibrio.

Non solo però. Anche se non influiscono sulla velocità possono fornire una spinta quando le gambe sono affaticate e danno l'impressione di non farcela più.

Nel momento in cui arriva la stanchezza, infatti, il corpo cerca altrove le risorse per mantenere la velocità e si affida agli arti superiori, che danno una spinta in avanti extra, indispensabile per proseguire e non fermarsi o andare eccessivamente in affanno.

Se l'affaticamento alle gambe è importante e la spinta delle braccia finisce per esserlo altrettanto, può capitare che i muscoli delle spalle, del collo e delle braccia si irrigidiscono per mantenere l'assetto del busto e che a fine corsa risultino indolenziti e leggermente doloranti. Una sensazione che può durare anche diverse ore dopo l'allenamento.