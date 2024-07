A cosa serve fare squat? Quali muscoli sviluppa?

In base al carico allenante scelto (volume, intensità, densità e altri parametri), lo squat può allenare la forza – in tutte le sue sfaccettature – migliorare l' ipertrofia o addirittura stimolare la resistenza – di breve e media durata.

Ricordiamo per ultima, ma non meno importante, la funzione preventivo-riabilitativa di qeusto esercizio. Mantenere una buona efficienza del gesto di accosciata offre numerosi vantaggi osteo-articolari, posturali ecc., utili durante il recupero funzionale e nel mantenimento.

I bodybuilder e gli amanti del fitness in genere invece, usano lo squat per aumentare la massa muscolare degli arti inferiori .

Non tutti eseguono lo squat per lo stesso motivo o con il medesimo approccio.

Non tutti possono fare squat: e allora?

Detto ciò, soprattutto per ragioni legate alla soggettività, non tutti sono in grado di praticare squat in maniera "obbiettivamente corretta". In questi casi è molto importante saper riconoscere la lacuna esecutiva ed apportare le giuste modifiche alla routine.

Ad esempio:

Seguire un protocollo di condizionamento propedeutico , finalizzato ad eseguire correttamente il gesto di accosciata; le problematiche più comuni, in tal senso, riguardano una scarsa mobilità (ad esempio della caviglia), la rigidità muscolare o l'accorciamento di certi distretti (ad es. il muscolo ileo-psoas) ecc. In questo periodo è consigliabile evitare di eseguire squat con sovraccarich;

Una differente tecnica di esecuzione tuttavia, cambia inevitabilmente il tipo di stimolo apportato all'organismo; d'altro canto, questo aspetto può essere gestito a proprio favore.

Detto questo, se non parliamo di discipline che richiedono lo squat come gesto gara, ma semplicemente di bodybuilder o di sportivi: se non fosse possibile fare squat, come si potrebbe rimediare? Facendo altro!

Pressa, hack-squat, affondi, bulgaro, step-up, jump-box ecc. Sono tutti esercizi che possono emulare alcune proprietà dell'accosciata. Se, per varie ragioni, non fosse possibile fare squat... pazienza! Non è indispensabile, nemmeno per la crescita muscolare.