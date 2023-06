High-Intensity, Low-Impact (HILIT): Cos'è e benefici

Questi sono solo alcuni suggerimenti , visto che la maggior parte degli esercizi ad alto impatto può essere modificata in versioni a basso impatto. Ad esempio, camminare a passo svelto invece di correre modifica l'impatto ma non inficia i benefici.

Benefici di un allenamento HILIT

Diminuisce il rischio di lesioni

Migliora il metabolismo

Migliora la funzione cognitiva

Rafforza il sistema cardiovascolare

Secondo l'International Sports Sciences Association, è meno probabile infortunarsi facendo un allenamento a basso impatto grazie al minor sforzo sulle articolazioni. Questo non vale solo per le persone più anziane o per coloro che hanno problemi alle articolari.

Uno studio pubblicato nel luglio 2019 nel ‌Journal of Sports Medicine and Physical Fitness ha infatti rilevato che anche gli atleti di 20 anni sono a maggior rischio di lesioni con sessioni HIIT ad alto impatto, specialmente nelle loro caviglie, ginocchia e spalle.

Un articolo di ricerca pubblicato nel maggio 2022 su eLife, ha riscontrato dopo cinque settimane di sessioni di ciclismo a intervalli, nelle persone che hanno partecipato all'osservazione, cambiamenti significativi nel modo in cui i loro corpi producevano energia. Come hanno osservato i ricercatori, un simile miglioramento metabolico può aumentare la funzione muscolare. Questi risultati possono essere raggiunti anche praticando altri esercizi a basso impatto e ad alta intensità.

Secondo un'altra ricerca apparsa nel dicembre 2019 su ‌Brain, cambiare l'intensità di un allenamento, facendo ad esempio una camminata lenta intervallata da periodi di camminata veloce, può portare a variazioni delle connessioni cerebrali, che a loro volta migliorano la funzione cognitiva.

Inoltre, una recensione pubblicata nell'ottobre 2019 nel Journal of Science and Medicine in Sport ‌ ha collegato brevi picchi di intensità durante una sessione di ciclismo seguiti da brevi periodi di riposo, al miglioramento dell'apprendimento e della memoria. Questi benefici sono comuni all'allenamento HILIT e HIIT.

Poiché un allenamento ad alta intensità, anche a basso impatto, è progettato per aumentare la frequenza cardiaca a brevi intervalli, stimola il cuore e il resto del sistema cardiovascolare a funzionare in modo più efficiente. Una recensione del luglio 2019 pubblicata sul World Journal of Cardiology ‌ ha rilevato infine che migliorare la capacità aerobica, ovvero quella del corpo di utilizzare l'ossigeno quando si allena al massimo sforzo, è uno dei modi migliori per preservare la salute, anche in ottica futura.