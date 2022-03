Perché bisogna fare almeno 7 mila passi al giorno

Introduzione

Secondo gli esperti 7.000 passi al giorno rappresentano l'obiettivo per vedere benefici per la salute. Una passeggiata di mezz'ora al giorno a passo svelto è il modo migliore per perdere peso e stare in forma. Camminare, o muoversi per andare al lavoro, per svolgere commissioni o allenarsi in compagnia, rappresenta una valvola di sfogo a fine giornata, ma anche la giusta dose di carica prima di mettersi in moto per le varie faccende quotidiane. A beneficiarne, a livello psicofisico, sono il peso corporeo, la salute di ossa e muscoli, e la mente.