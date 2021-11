I 5 tibetani: cos’è e come funziona il rito che dà energia

Eseguirli ogni giorno in sequenza porta a una serie di benefici fisici e mentali generici come potenziamento dei muscoli , rafforzamento generale del corpo, miglioramento di elasticità, respirazione e capacità di concentrazione, incremento energetico , riduzione dello stress .

Per eseguire i 5 tibetani il fiato viene incamerato e rilasciato in modo inverso rispetto alla norma, con le inspirazioni che avvengono in fase di contrazione e le espirazioni di distensione.

Come avviene in tutte le varianti dello Yoga, la respirazione è fondamentale e parte integrante dell'allenamento perché rappresenta il flusso di energetico che attiva il corpo. Conoscere ed ascoltare il proprio respiro permette di capire se si stanno rispettando i propri tempi e a mantenere la concentrazione.

Quante volte eseguire gli esercizi e quando farli

Per svolgere in modo completo questo rituale è necessario ripetere ogni esercizio 21 volte, tranne nel caso del primo per il quale come già detto il limite massimo di ripetizioni è 12.

Per chi non è particolarmente allenato però può essere difficile eseguire la sequenza per intero. Per i principianti quindo il consiglio è di procedere per gradi, iniziando con poche ripetizioni e aumentandole progressivamente con il passare del tempo.

Perché funzioni questo allenamento deve essere praticato tutti i giorni.

Non esiste un orario prestabilito ma è preferibile svolgerlo la mattina, a digiuno, a piedi scalzi e appena svegli, così da iniziare la giornata con la giusta carica di energia.

Non si dovrebbero invece mai eseguire subito dopo aver mangiato e sarebbe meglio evitare di farsi una doccia fredda dopo l'allenamento.

Una volta terminata l'ultima posizione è consigliato invece sdraiarsi in posizione supina, rilassarsi e respirare in modo profondo.

Nonostante i 5 tibetani siano pensati come un rituale del risveglio, se eseguiti la sera infondono tranquillità e possono migliorare la qualità del sonno.

