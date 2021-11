Alternare l’Intensità nell’Allenamento per Ipertrofia e Forza

In questo articolo cercheremo di spiegare, in termini semplici, quale principio si cela dietro questa logica, esponendone quanto più chiaramente possibile il criterio organizzativo e di programmazione .

L' alternanza dell' intensità è un sistema di allenamento promiscuo, nato per convogliare (nella maniera più logica possibile) i vantaggi dei metodi infrequenti e super-intensi, con quelli a stimoli ravvicinati e a intensità variabile - non necessariamente a cedimento, anche a buffer .

Quanto Tempo tra gli Allenamenti?

Partiamo sottolineando che, anche nel recupero, la soggettività è un aspetto molto importante; ergo, non tutti recuperano allo stesso modo.

Ciò detto, variazioni troppo ampie della "forbice di normalità", più spesso celano errori nella stima del carico di lavoro (sottovalutazione) o, ancor peggio, l'uso di farmaci dopanti.

Poi, anche la scelta del carico totale è cruciale . Allenandosi ad altissime intensità, ad es. con sovraccarichi pari al 90% del massimale, ma senza giungere al cedimento muscolare (fermandosi a buffer), si avrà un minor bisogno di rigenerazione rispetto alla ricerca di esaurimento.

Non solo; i tempi di rigenerazione tra gli allenamenti, necessari alla manifestazione degli adattamenti biologici, sono diversi anche a seconda del tipo di adattamento che andiamo a considerare .

Alcuni hanno tempi di supercompensazione abbastanza brevi, altri invece, si manifestano in forma significativa anche dopo molti giorni. Tale dinamica viene definita eterocronicmo.

Detto questo, rimane valida la regola che all'aumentare del carico deve aumentare anche il tempo di rigenerazione, riducendo la vicinanza / densità delle sedute.

Vediamo perché evitare di commettere "i soliti errori" nella pianificazione dei microcicli, perché troppo, o troppo poco, densi / ravvicinati tra gli stimoli.

Infrequenza: perché non è sempre la scelta giusta?

Se da una parte è vero che gli allenamenti devono essere particolarmente intensi per innescare i processi di crescita muscolare, e che occorre tempo per riparare il tessuto muscolare danneggiato e supercompensare, dall'altra una frequenza troppo bassa degli stimoli può non determinare un adattamento efficacie in termini di forza e ipertrofia.

Le ragioni possono essere diverse. Anche solo un breve periodo di inattività, secondo studi svolti da Tidball et al. (1988), potrebbe ridurre significativamente la produzione di monossido di azoto (NO), un importante neurotrasmettitore muscolare deputato all'attivazione dei suoi sarcomeri (Koh e Tidball 1999). Secondo Anderson (2000), l'ipertrofia potrebbe essere ritardata da una inibizione sperimentale del monossido di azoto muscolare.

Questo suggerisce che interporre un tempo eccessivo tra le sedute possa sfociare nella cosiddetta decompensazione, passando dal recupero fondamentale al regresso per inattività.