Converrete con noi che l'allenamento delle gambe è considerato, senza ombra di smentita, quello maggiormente faticoso. Occorre però "dare tutto" anche quando alleniamo questa sezione muscolare, in quanto i vantaggi estetici a livello di simmetria ed i vantaggi "anabolici" conseguenti alla stimolazione generale che si ottiene con esercizi come squat o stacchi da terra, possono fare sicuramente la differenza tra un fisico mediocre ed uno davvero invidiabile.



Non desideriamo annoiarvi con la descrizione dei vari muscoli delle gambe, delle loro inserzioni e delle loro azioni (ci sarebbero da scrivere pagine e pagine che comunque non interessano all'immediata applicazione pratica e che in ogni caso si possono trovare in qualunque testo di fisiologia), quindi consentiteci di passare immediatamente al pratico (è questo che vi interessa o no?), non prima però di aver sottolineato che nel caso di un allenamento di "specializzazione" per le gambe è necessario ridurre drasticamente il carico di lavoro per il resto del corpo.

Quella che segue è una tra le molteplici ipotesi di allenamento di "specializzazione" per le gambe, dove, per meglio concentrarci sull'allenamento di quadricipiti e femorali, abbiamo deciso di allenare queste sezioni muscolari in due sedute diverse.

IL MESOCICLO (da ripetere 2-3 volte):

L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D A B C A B C a b c

I due primi allenamenti vanno "tirati" al limite, mentre l'ultima settimana, si alleggerisce il carico di lavoro (diminuite i carichi del 20% ed eseguite le stesse ripetizioni - che quindi non porterete al limite - dell'allenamento precedente) al fine di supercompensare in maniera ottimale: se vi sentite molto affaticati, non abbiate paura di "rigenerarvi" la terza settimana in maniera totale, cioè non recandovi assolutamente in palestra.

LE TABELLE:

Allenamento per i Bicipiti Femorali (polpacci e lombari):

ESERCIZI (Tabella A) RISC. SERIE RIPET. TECNICHE DI INTENSITÀ Riposo tra i set (min.) 1 Leg curl 2 x 6 4 8 + 2 Forzate 3 2 Stacchi a gambe semi-tese 2 x 8 3 15 3 3 Calf alzato 2 x 8 3 12 2 4 Calf seduto 4 15 + Stripping 1 5 Hiperextension 1 x 6 4 15 1,5 Gli esercizi 1 e 2 vanno alternati tra loro (anche in superserie)

TABELLA B: allenamento per la parte alta.

TABELLA C: Allenamento per i Quadricipiti (e addominali):

ESERCIZI (Tabella C) RISC. SERIE RIPET. TECNICHE DI INTENSITÀ Riposo tra i set (min.) 1 Leg press 2-3 x 6 3 8 + Stripping 3 2 Sissy squat 1 x 6 2 max 1 3 Leg extension 1 x 6 2-3 12 + 2 Forzate 2 4 Squat 1-2 x 6 1 20 Rest pause 3-5 5 Crunch ai cavi 5 15 1

NB: se portate (come dev'essere fatto!!) le serie a cedimento fin dalla prima serie, con molta probabilità non riuscirete ad eseguire tutte le serie e le ripetizioni indicate mantenendo lo stesso carico. Sarà quindi opportuno applicare il metodo del piramidale decrescente, dove, serie dopo serie, scalerete un po' il peso.

E adesso consentiteci una doverosa considerazione: questi schemi - per quanto possano essere stati accuratamente stilati - possono andare bene a molti, ma (ovviamente) non a tutti, e soprattutto vanno inquadrati in un contesto più ampio; esistono anche gli altri gruppi muscolari, la periodizzazione, i limiti articolari ecc.



Occorre sempre sottolineare che, quando si stila una tabella da pubblicare, si pensa ad un atleta "medio". Per l'applicazione sul singolo - con tutte le eventuali problematiche che possono scaturire - o si è abbastanza bravi da "carpire" l'idea e modificarla (da soli) in base alle proprie esigenze, o si richiede una consulenza.

Per chi desidera "carpire" l'idea e... "fare da sé" ecc. - a parziale completamento delle tabelle precedenti - una serie di COMMENTI:

A) Spesso capita che oltre ai problemi articolari si possa avere a che fare con muscoli che risultano essere composti prevalentemente da fibre rosse. Ecco alcune possibili soluzioni da adottare da sole o combinate tra loro: aumentare leggermente il volume di allenamento (nelle tabelle precedenti potete eseguire per ogni esercizio delle gambe 1-3 serie in più, rispetto a quelle indicate;

aumentare le ripetizioni fino a 15-20 (a volte anche 25-30);

dimezzare, rispetto a quelli indicati, i tempi di riposo; B) Ecco alcune varianti - che potete adottare via via nei cicli - per l'allenamento delle gambe: invece delle ripetizioni forzate potete eseguire delle serie in Stripping

potete eseguire delle contrazioni isometriche a fine serie

potete eseguire, soprattutto negli esercizi, monoarticolari delle serie particolarmente lente: tecnica del superslow.

potete eseguire il primo esercizio con un basso numero di ripetizioni (circa 6), il secondo esercizio con un numero medio (circa 12) di ripetizioni e l'eventuale terzo esercizio con un alto (circa 20) numero di ripetizioni, in ossequio al cosiddetto metodo hatfield.