Allenamento e autostima: lo sport migliora anche la considerazione di sé

Sono meno noti, ma di enorme importanza, gli effetti benefici sul tono dell'umore . In questo breve articolo ricorderemo quanto e come l'allenamento possa migliorare la nostra qualità della vita, agendo su un aspetto, oggi come oggi, estremamente compromesso: l' autostima .

Oltre all'innumerevole lista di vantaggi muscolo -articolari, ossei, immunologici, cardiocircolatori e respiratori, oggi sappiamo che possiamo contare sull'esercizio motorio anche per mantenere in salute il nostro sistema nervoso. Contribuisce a ostacolare il sovrappeso e, inoltre, si oppone al declino patologico dell' invecchiamento - ovvero, ci permette di invecchiare al meglio delle nostre possibilitità.

L' allenamento fisico ha numerosi benefìci per il corpo e per la mente.

Quindi: come migliorare la propria autostima? Diciamo che, in tal senso, sarebbe auspicabile consultare una figura professionale ben formata in merito. Nelle prossime righe ci limiteremo a spiegare come e perché l'allenamento possa aiutarci nel ridimensionare (in positivo) la considerazione che abbiamo di noi stessi.

L' autostima , definita anche considerazione o stima di sé , consiste nell'avere fiducia nel proprio valore o nelle proprie capacità, e nel provare rispetto nei confronti della propria persona. In pratica, corrisponde all'idea che abbiamo di noi stessi, e dipende fortemente dall'idea che ci siamo fatti di "come vorremmo essere".

Ruolo dell'allenamento nell'autostima

L'esercizio può essere fondamentale per costruire una buona autostima e per pensare positivamente a sé stessi.

Già nella fascia dei giovanissimi, tra bambini e adolescenti, il 10-20% mostra problemi comportamentali o psicologici sui quali la considerazione di sé gioca un ruolo molto importante. Se gli interventi iniziassero precocemente, dando il giusto spazio all'esercizio fisico, si potrebbe intervenire sulla cosiddetta autoefficacia, cioè la consapevolezza di essere capaci e di gestire specifiche attività - capire cosa possono realizzare.

Una revisione della letteratura della Norwegian Physiotherapist Association conferma l'utilità dell'attività fisica nel migliorare la depressione, l'ansia e i problemi comportamentali nei bambini e nei giovani adulti. Non è necessario diventare professionisti in uno sport, o allenarsi tutti i giorni della settimana, o avere un addome scolpito, per sentire i benefici mentali sull'autostima. La ricerca ha scoperto che fare esercizio fisico e sentire un miglioramento nella condizione fisica potrebbe essere sufficiente per aumentare l'autostima.

Inoltre, una meta-analisi su questo argomento ha concluso che l'attività fisica rende i nostri corpi "più capaci" e ciò si riflette sulla nostra immagine corporea, o su come ci vediamo, non per obiettivi estetici, ma in termini di forza, flessibilità, coordinazione e tono muscolare (Sani et al.2016). L'immagine corporea, il modo in cui pensiamo a noi stessi e alle nostre capacità, dopo l'esercizio rifletteranno una migliore autostima e, in definitiva, promuoveranno una vita con migliori relazioni interpersonali.

L'esercizio riguarda più la creazione di un'abitudine, che l'amore per l'esercizio in sé - anche se, sicuramente, praticare qualcosa che si ama è considerato un fattore protettivo per la continuità dell'abitudine.

Se ti accorgi di avere poca autostima o di avere sintomi depressivi o ansiosi, prova ad allenarti in un'attività che pensi potrebbe piacerti; nel caso non fosse così, non esitare a cambiare sport. Ricordati anche di porti obbiettivi ragionevoli.

Programmare un momento della giornata specifico per praticare attività fisica due volte a settimana, e impegnarsi per includere più giorni nella tua routine, può essere molto stimolante. Inoltre, si consiglia di stabilire piccoli obiettivi periodici, e di non considerare solo "il lontanissimo traguardo".

