Pesi e attività aerobica: come combinarli al meglio

In questo breve articolo spiegheremo come combinarli, in che misura, a quale dare priorità e se può essere utile inserirli nella stessa routine o risulta consigliabile alternarli tra le sessioni.

Ad esempio, se seguiamo una dieta normo-calorica e vogliamo definirci con l'attività aerobica, dobbiamo ricordarci che un'ora di cardio può portare a un consumo di 300-600 kcal (in media, ovviamente). Lato pratico, -300 kcal al giorno sono considerate un taglio energetico accettabile nel lungo termine, mentre -600 iniziano ad essere difficili da tollerare per periodi prolungati.

Per rispondere alla domanda "in che misura?" allenarsi nell'aerobica e con i pesi, rispondiamo:

Inoltre, anche nelle fasi di dimagrimento o definizione, quando l'attività aerobica diventa una costante anche per il bodybuilder, bisogna sempre tendere a mente quanto difficile è stato guadagnare quei chili (o etti) di muscoli e concentrarsi sul mantenerli più possibile - per non vederli svanire a causa di un eccessivo lavoro aerobico sotto dieta restrittiva.

Per fare un esempio, se il soggetto avesse un franco sovrappeso , mostrasse uno stile di vita molto sedentario e gioverebbe di un ricondizionamento metabolico, di sicuro l'aerobica dovrebbe essere collocata in una posizione prioritaria o al 50% con i pesi.

Pesi e aerobica: meglio in giorni diversi o nello stesso allenamento?

La risposta dipende soprattutto dalle disponibilità soggettive. Ebbene sì, per un lavoratore non è sempre facile ritagliare 5-6 momenti nella settimana per allenarsi.

Fingendo che la persona in questione non abbia problemi, sicuramente allenarsi a giorni alterni è la soluzione migliore; un giorno pesi e uno aerobica, e così via. In questo modo si evita che uno interferisca con l'altro .

Il risultato, d'altro canto, può dipendere moltissimo dal carico allenante, dall'età, dalla dieta, dalla predisposizione ecc.

Un soggetto di 100 kg che corre 3 volte a settimana per 40 minuti, anche facendolo a giorni alterni, non avrà mai le gambe riposate per affrontare un "leg day" come si deve. Lo stesso dicasi per una persona che non sa nuotare in maniera corretta ma vuole inserire 3 allenamenti a settimana da un'ora; i giorni seguenti, a prescindere che si allenino petto, schiena, spalle o braccia, il risultato sarà sempre mediocre.

Viceversa, un corridore o un nuotatore non avrebbero gli stessi problemi; o meglio, non della stessa entità. Ricordiamoci che è sempre la soggettività e il caso specifico a farla da padrone.

Una soluzione promiscua, raramente utilizzata - se non da culturisti professionisti o comunque agonisti - è il doppio allenamento giornaliero, che prevede una seduta di cardio (in genere al mattino, su tappeto, stepper, cyclette ecc.) e una seduta di pesi (ovviamente al pomeriggio-sera).

Non è sbagliato, ma di certo molto impegnativo sia psicologicamente che fisicamente.