Weightlifting: in cosa consiste, come si gareggia e quando iniziare

In cosa consiste il weightlifting?

Il weightlifting, o più propriamente olympic weightlifting (od olympic-style weightlifting), è uno sport basato sulla capacità di forza espressa nel gesto di sollevamento .

In questa disciplina, gli atleti competono su chi è in grado di alzare da terra e fin sopra la testa il sovraccarico maggiore , rispettivamente costituito da un bilanciere olimpico caricato a dischi di ghisa regolamentari.

Le modalità di sollevamento o alzata sono due, chiamate genericamente olympic lifts (sollevamenti olimpici):

Snatch (strappo);

(strappo); Clean and jerk (slancio).

Lo snatch è una tecnica di alzata che, da una posizione iniziale di deadhlift a presa larga, prevede di sollevare il bilanciere fin sopra la testa in un unico movimento, passando prima per un overhead squat position e terminando con la spinta di gambe fino alla completa estensione (ma senza dividere in due il movimento).

Il clean and jerk è un sollevamento combinato (clean + jerk) di due movimenti. La posizione di partenza è sempre di deadhlift a presa larga. Da qui si esegue prima il clean, che prevede di caricarsi il bilanciere al petto (all'altezza delle clavicole/spalle) eseguendo un front squat; in seguito avviene il jerk, che altro non è che una spinta verso l'alto del bilanciere accompagnata da un movimento di gambe simile ad un balzo – che sia con un piede davanti all'altro, o con un piede di fianco all'altro.

In passato era concessa una terza tecnica, il clean and press, che attualmente è stata rimossa a causa delle notevoli difficoltà nel valutare la tecnica corretta (1924 - 1972).

Weightlifting VS powerlifting

Mentre altri sport di forza come il powerlifting si basano principalmente sull'espressione di forza massimale, il weightlifting include l'esplosività e vari aspetti balistici.

I sollevamenti olimpici vengono infatti eseguiti molto più velocemente, con maggiori mobilità e libertà di movimento.

Gli olympic lifts e le relative frammentazioni (ad esempio: clean, squat ecc.), oltre alle loro variazioni (ad esempio power snatch, power clean ecc.) sono peraltro utilizzati da numerosi atleti di altri sport e nel crossfit per allenare l'esplosività e la funzionalità nell'espressione di forza.