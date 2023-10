Quanti chilometri fare a settimana per dimagrire

La camminata è un'attività estremamente benefica e semplice da fare perché alla portata di tutti e non necessita di particolare attrezzatura, se non di abbigliamento sportivo e scarpe apposite.

Se il proprio obiettivo è farsi aiutare da questa attività per dimagrire, indicativamente è necessario camminare circa 8 o 10 km in circa 1 ora almeno 4 volte la settimana, che complessivamente si traducono in 32 – 40 km settimanali.

Se si vuole imprimere un'ulteriore accelerata all'allenamento si può andare a camminare in una strada collinare leggermente in salita, alternare momenti di camminata veloce ad altri più lenti o aggiungere dei pesi alle caviglie .

Come camminare di più

Anche se un'ora di camminata al giorno può non sembrare tantissimo, a causa dello stile di vita frenetico, degli orari di lavoro spesso protratti fino a tardi e degli impegni che si susseguono, non tutti riescono sempre a compierla.

Per riuscirci, un buon metodo può essere ad esempio quello di sfruttare la pausa pranzo o, se le distanze lo consentono, di andare a lavorare o a portare i figli a scuola a piedi.

Un'altra strategia per invogliarsi a camminare e a ritagliarsi del tempo per farlo è di coinvolgere gli amici o i familiari, in quello che oltre a un appuntamento prezioso dedicato alla salute può trasformarsi anche in un momento di socialità che, grazie alle endorfine che si sprigionano mentre si cammina e alla compagnia delle persone care, migliora il buon umore e riduce lo stress.

Anche la presenza del proprio amico a quattro zampe aumenta l'entusiasmo, la voglia di camminare e, spesso, anche il ritmo con cui lo si fa.