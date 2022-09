Marianna Balsamo Personal Trainer

Insegnante di Fitness, laureata in scienze delle attività motorie. La sua missione : aiutare più donne possibili a trovare il loro stile di vita sano e quindi insegnare loro un equilibrio tra allenamento e alimentazione. Ha ideato il programma "My Personal Coach" per prendersi cura di sé e del proprio corpo, e che può essere svolto a casa o in palestra.