Frequenza cardiaca o battito cardiaco in allenamento: quanto deve essere?

Perché è importante nello sport? Nella preparazione atletica degli sport ad elevata componente aerobica si sente spesso domandare quale dovrebbe essere la frequenza cardiaca ideale . La risposta è, come sempre, dipende! Il battito cardiaco è un indicatore di "intensità di esercizio". Il battito aumenta con l'impegno atletico, ed è un indicatore di carico interno - fatica percepita dal soggetto. L'aumento è inizialmente proporzionale all'energia richiesta ma, a un certo punto, poiché il metabolismo aerobico non è in grado di soddisfare appieno questa impellenza, subentra il metabolismo anaerobico lattacido, che rende questa proporzione non più lineare. Questo "momento" o "punto" o "intensità" vede l'aumento del battito cardiaco più lento rispetto all'aumento dell'intensità d'esercizio. Si tratta della soglia anaerobica. Allenarsi sotto, "in" e sopra la soglia anaerobica determina progressioni atletiche differenti. Ecco perché la scelta del range ottimale di frequenza cardiaca è essenziale per l'obbiettivo dell'allenamento - senza contare che, in base all'intensità, andranno modificati anche altri parametri allenanti, e soprattutto il volume.

Come calcolarla? Prima di tutto, la frequenza cardiaca massima che possiamo raggiungere si riduce progressivamente con l'età; ma, se analizziamo solo la popolazione adulta, questo processo si verifica soprattutto nei sedentari. Teoricamente, è possibile calcolarla semplicemente sottraendo il valore dell'età a 220. Ad esempio, un soggetto di vent'anni avrà i seguenti battiti cardiaci massimi teorici: 220 - 20 = 200 bpm. Questo calcolo vale prevalentemente per stimare un valore approssimativo tra un soggetto in età evolutiva e uno già completamente accresciuto. Non vale, invece, se volessimo analizzare il potenziale di un adulto normale con quello di un atleta. Il valore della massima frequenza cardiaca è, di solito, impiegato per stimare a quale percentuale d'intensità lavorare per raggiungere un determinato obbiettivo atletico nelle discipline di endurance - non solo nel fondo, ma anche nel mezzofondo e negli sport di resistenza media. Non ce ne vogliano i soggetti già "avanzati", che sicuramente già lavoreranno con un margine di precisione molto più alto di quanto andremo ad esporre. Per un dilettante tuttavia, le prossime righe potranno soddisfare appieno la necessità di un allenamento più mirato. L'intensità di allenamento aerobico può essere macroscopicamente suddivisa in 4 fasce: bassa, media, alta e massimale. Intensità bassa : si attiva solamente il metabolismo aerobico e il costo energetico è basso. L'autonomia è massimale, ovvero non è limitata dalla disponibilità di substrati energetici. Si consuma una miscela energetica con alta percentuale di grassi e bassa di glicogeno. Il range di pulsazioni è < al 50% della frequenza cardiaca massima;

Intensità media : il metabolismo aerobico è ben attivato. L'autonomia è quasi massimale. La miscela energetica è ancora a favore dei grassi, ma si inizia ad ossidare anche glicogeno in quantità rilevanti. Il range di pulsazioni è tra il 50 e il 70% della frequenza cardiaca massima;

Intensità elevata : le caratteristiche dipendono molto dal collocamento tra il limite inferiore e quello superiore del range. Il metabolismo aerobico giunge progressivamente al suo limite. L'autonomia è fortemente compromessa dalla disponibilità di glicogeno e dal principio di accumulo di acido lattico . La miscela energetica è mista, ma la necessità di glucosio è di primaria importanza. Il range di pulsazioni è tra il 70 e l' 85% della frequenza cardiaca massima;

Intensità massimale: fino al 100%. L'autonomia è bassissima, anche per la produzione di acido lattico, il che lascia intuire che la miscela di substrati sia principalmente a favore del glicogeno/glucosio.