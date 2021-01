Cyclette: allenamento con Peloton o NordicTrack qual è il migliore?

Oggetti del desiderio di chiunque ami svolgere un allenamento di ciclismo indoor , tutti i loro modelli sono costruiti in acciaio di alta qualità e dispongono di una serie di accorgimenti hi tech che li rendono i leader del mercato di riferimento attuale.

Anche NordicTrack permette la restituzione entro 30 giorni, ma addebita una commissione del 10% per tutti i resi.

Inoltre, se non si è soddisfatti è possibile restituire ciò che si è acquistato entro 30 giorni.

Entrambe le bici NordicTrack sono dotate di un abbonamento familiare di 1 anno a iFit , la piattaforma di fitness interattiva associata che fornisce accesso ad allenamenti in streaming e live. Dopo questo periodo, l'iscrizione individuale annuale è di $ 180 e familiare di $ 396 all'anno o $ 39 al mese.

L'accesso alle lezioni illimitate, live o registrate, non è però compreso nel prezzo e, a seconda delle tipologie e del numero di utenti che possono usufruirne, va dai $ 39 al mese ai $ 12,99.

Caratteristiche tecniche

Misure

La Peloton Bike originale è lunga 150 cm, larga 58,5 cm e pesa 61 kg, mentre la Peloton Bike + è lunga 150 cm, larga 56 cm e pesa 63,5 kg.

I modelli NordicTrack hanno dimensioni simili: la bicicletta S15i è lunga 142 cm, larga 56 cm e pesa 91,5 kg; la S22i Studio Cycle è lunga 140 cm, larga 56 cm e pesa 93 kg.

Pedali

Entrambe le bici Peloton sono dotate di pedali in alluminio compatibili con Delta, che richiedono tacchete anch'esse compatibili con questo sistema.

I modelli NordicTrack, invece, hanno pedali per bici da strada standard, che non necessitano l'uso di scarpe da ciclismo speciali.

Sellino

Entrambi i modelli Peloton hanno una sella sportiva, progettata per massimizzare le prestazioni. Tuttavia, si può facilmente sostituirla con qualsiasi altro tipo, se si preferisce un comfort differente.

Le bici NordicTrack sono invece dotate di una sella imbottita ergonomica, più indicata per coloro che preferiscono beneficiare di un'ammortizzazione maggiore.

Altezza e capacità di portata

Le biciclette Peloton possono ospitare utenti dal peso fino a 135 kg e tra 150–193 cm di altezza.

NordicTrack non specifica un'altezza minima o massima per i ciclisti, ma raccomanda un peso massimo non superiore a 159 kg.

Schermo

La bici Peloton originale include un touchscreen da 21,5 pollici, dotato di fotocamera frontale, microfono integrato e un sistema di altoparlanti stereo posteriore.

La Peloton Bike + è dotata invece di un touchscreen da 23,8 pollici, fotocamera frontale, microfono incorporato e altoparlanti anteriori e posteriori.

Entrambi i modelli dispongono anche di connettività Bluetooth, utile per usare al meglio le cuffie wireless mentre si pedala.

La NordicTrack Studio Cycle S15i ha un display touchscreen da 14 pollici, mentre l'S22i un touchscreen da 22 pollici.

Entrambi dispongono anche di due altoparlanti amplificati digitalmente e di una porta USB per riprodurre la musica durante la guida.