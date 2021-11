Cuscino Allattamento: A Cosa Serve e Come Scegliere

Il cuscino per l'allattamento è un supporto che facilita l' allattamento al seno o con il biberon , consentendo l'assunzione di una posizione comoda per mamma e bambino . Durante la suzione del neonato , il cuscino allattamento sorregge il bambino a livello del seno materno , in modo tale che non siano le braccia a sostenere tutto il peso , con ripercussioni in termini di dolori alla schiena , al collo e alle spalle . Ecco la guida all'acquisto di questo pratico must-have.

Il cuscino non è solo per le mamme che allattano: qualsiasi genitore può attestare quanto possa essere faticoso tenere il bambino nella posizione corretta mentre si nutre, anche dal biberon, e un ottimo cuscino per l'allattamento massimizzerà il comfort proprio e del bambino.

Il cuscino per l'allattamento è imbottito in modo tale da supportare comodamente il peso del neonato e sostenerlo stabilmente nella posizione ideale alla suzione del latte . Per fare un paragone, i guanciali del letto sono generalmente così morbidi che il bambino tenderà ad affondare verso il basso e sono rettangolari, non risultando sempre così comodi. Il cuscino allattamento presenta, invece, forma arrotondata, per consentire il posizionamento appena contro gli addominali .

Un cuscino per l'allattamento non è un semplice cuscino d'arredamento per la casa. Si tratta, infatti, di un supporto che offre il giusto sostegno e permette di assumere una posizione confortevole durante la suzione del seno nei primi mesi di vita del bambino.

Le funzioni del cuscino non si limitano solo all'allattamento, in quanto alcuni modelli possono essere utilizzati a sostegno della zona lombare, per dormire meglio in gravidanza , soprattutto durante i mesi che precedono il parto .

Idealmente, il bambino sarà inclinato leggermente su un lato (non disteso sulla schiena), in prossimità del seno (la bocca del bambino dovrebbe essere all'altezza del capezzolo ); il cuscino dovrebbe essere il più vicino possibile al corpo materno per evitare che il piccolo scivoli oltre il supporto.

La maggior parte dei cuscini allattamento sono progettati per adattarsi intorno alla vita e distribuire la tensione di tutto il corpo della mamma, mentre sostengono il bambino all' altezza giusta per raggiungere il seno o il biberon. Detto questo, ci sono diverse posizioni che si possono testare: il miglior approccio è quello di sperimentare e muovere bambino e cuscino, per trovare quella più confortevole per entrambi.

Il grande vantaggio di un buon cuscino per l'allattamento è che solleva senza sforzo il bambino fino all'altezza giusta, per allattarlo senza dover assumere posture faticose o stancanti. Al contempo, il cuscino consente di concentrarsi su altri dettagli, come perfezionare l'attaccatura del bambino o rilassarsi mentre si allatta. Quando si acquista il ​​ cuscino per l'allattamento, è importante considerare:

Cuscini Allattamento: Offerte su Amazon

Questo cuscino ti aiuterà a riposare meglio e in una posizione corretta e comoda. Un pratico ausilio durante l'allattamento, ti consentirà anche di riposare comodamente in posizione laterale. Avvolgerà il neonato in un morbido abbraccio durante l'allattamento al seno dando conforto e morbidezza a spalle, collo e braccia. Il rivestimento è rimovibile e lavabile. La federa 100% cotone morbido di alta qualità. Inoltre grazie alla pratica zip nascosta è completamente sfoderabile per una maggiore igiene. La fodera è dotata di un bottone in legno per chiudere il cuscino e renderlo adatto ad ogni esigenza di mamma e bambino.Il riempimento 100% fibra di poliestere siliconata lo rende sempre soffice anche dopo ripetuti lavaggi. Lavabile in lavatrice (leggere attentamente l'etichetta sul prodotto per maggiori informazioni).

Un cuscino gravidanza multifunzione, ideale sia per il tuo riposo in gravidanza, sia per le attività quotidiane dei primi mesi di vita del tuo bambino. Grazie ai pratici laccetti di sicurezza infatti le forme e le funzioni di K Hugs variano a seconda delle tue esigenze.

- è il più grande fra i cuscini gravidanza, quindi adatto a soddisfare le esigenze di mamme di qualsiasi altezza.

- Può essere utilizzato come paracolpi o richiudendolo su sé stesso come un nido per adagiare il bimbo. ​

Raccomandiamo sempre di non lasciare mai il bambino incustodito quando usato come nido e di non usarlo su superfici elevate​. Koala Hugs in configurazione nido non è pensato per periodi prolungati di sonno.

- la federa in cotone sfoderabile ha una pratica zip a scomparsa, in questo modo si evita che crei disagi durante il riposo e che il bambino ne entri in contatto.