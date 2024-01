Zuppa antinfiammatoria per l'intestino: la ricetta che fa bene al microbiota

Il microbiota intestinale è l'insieme dei microorganismi presenti all'interno dell'intestino, ovvero batteri, virus ed eucarioti che interagiscono tra loro e svolgono diverse funzioni fondamentali per il corpo umano, come sintetizzare amminoacidi, vitamine ed enzimi essenziali per il corretto funzionamento dell'organismo, migliorare la digestione e mantenere in buone condizioni lo strato di muco dell'intestino, migliorando il sistema immunitario.

Fare in modo che rimanga in salute è quindi essenziale e per riuscirci l'alimentazione gioca un ruolo fondamentale, specialmente dopo un periodo di particolare stress o nel quale si è tenuta una dieta poco sana che ha infiammato l'organismo.

Le opzioni per riportare in equilibrio il microbiota sono diverse ma tra di esse esisterebbe una zuppa particolarmente efficace.

