Zucchine: Tipologie e Differenze

La pianta della zucchina è originaria dell'America centrale. Ha un aspetto erbaceo e cresce in maniera strisciante o rampicante. Le foglie sono grandi, palmate e rivestite da peluria urticante; il loro colore è verde brillante e spesso presentano maculazioni grigie o bianche. I fiori delle zucchine sono di colore giallo aranciato. Le zucchine vengono raccolte acerbe, quando sono lunghe circa 20 centimetri, impedendo che crescano e maturino fino a diventare, appunto, una zucca .

Le più comuni sono quelle lisce, dalla buccia sottile e di colore verde scuro, ma ne esistono di molte varietà, adatte alla preparazione di piatti della tradizione italiana e internazionale. Le zucchine , anche se non si direbbe, sono semplicemente zucche piccole. I t ipi di zucchine sono moltissimi, e differenti tra loro per aspetto e gusto , ma appartengono per la maggior parte alla specie Cucurbita pepo dalla tenera polpa.

Valori per 100 gr di zucchine

Differenti tipi di zucchine

Zucchina nera

Decisamente la più comune nei supermercati, ortaggio protagonista dell'estate ed estremamente versatile in cucina, nella preparazione di moltissimi piatti, dall'antipasto ai contorni. Viene definita zucchino nero di Milano, è di colore verde scuro e forma cilindrica, la polpa bianca povera di semi è tenera e può essere consumato crudo e cotto, in diversi modi, alla griglia, marinato, lesso, nella pasta, nelle minestre, nelle frittate.

Zucchino romanesco

Più piccolo e più chiaro nella buccia, che è anche più croccante, rispetto allo zucchino Milano, quello romanesco si mangia quasi sempre cotto come contorno esitivo, con le uova e come sugo per la pasta.

Zucchino fiorentino

Simile al romanesco, la zucchina lunga fiorentina si differenzia essenzialmente per le dimensioni. Questa varietà dalla superficie rigata può avere colore verde chiaro o scuro e viene raccolta spesso con il fiore. Il gusto è molto saporito. Ideale come contorno o con le uova.

Zucchina napoletana

Rispetto al fiorentino e al romanesco, la zucchina striata di Napoli presenta forma cilindrica ed è più voluminosa. Si caratterizza per la buccia a strisce scuro su sfondo verde chiaro. E' protagonista di un piatto della tradizione napoletana: le zucchine alla scapece

Zucchine tonde

Ne esistono tre varietà: quella emiliana, di Piacenza, quella toscana, di Firenze e quella di Nizza. Tre zucchine tonde diverse tra loro per consistenza e gusto: lo zucchino torno di Piacenza ha la buccia di olore verde scuro ed è perfettamente sferico. Si prepara in prevalenza ripieno. Lo zucchino tondo di Firenze è striato, con la buccia di colore verde chiaro e scuro, mentre il tondo di Nizza si distingue per il colore verde chiaro e il gusto particolarmente dolce.

Zucchine trombetta

Le più note, in Italia, vengono dalla Liguria, dal comune di Albenga, per la precisione. Si tratta di una zucchina appartenente alla specie Cucurbita moschata. La sua forma è molto particolare e ne caratterizza l'aspetto e il nome: è sottile, attorcigliata e rigonfia soltanto sulla parte finale. Dalla buccia di colore verde chiarissimo, e dal sapore molto dolce, presenta una polpa compatta e croccante, con i semi concentrati solo nella parte finale più ampia. Si prepara rosolata, stufata o saltata, da accompagnare a secondi di pesce o a primi piatti.