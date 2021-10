Zuccheri nascosti nei cibi: come riconoscerli e comprare sano

Introduzione In commercio si trovano moltissimi cibi che contengono quantitativi più o meno modesti di zuccheri "nascosti". La prima cosa da fare quando si mette un prodotto nel carrello della spesa, è leggere attentamente le etichette. Un'azione che potrebbe portare via qualche minuto in più alle compere, ma che garantirebbe una maggiore consapevolezza nel fare la spesa. Gli zuccheri nascosti in alimenti insospettabili sono molto più diffusi di quanto pensi. Sono presenti in conserve di verdura, salumi, cereali, salse e persino minestroni surgelati e questo comporta all'inconsapevole aumento del quantitativo di zucchero assunto ogni giorno, zucchero che, ricordiamo causa: insonnia, calo di energie, problemi cutanei ma può favorire l'insorgenza di diabete, aumenta il rischio di obesità, malattie cardiovasolari e tumori.

Zucchero: quanto consumarne? In linea generale è sempre consigliato dai nutrizionisti ridurre la quantità di zuccheri assunti soprattutto da cibi confezionati, responsabili di almeno la metà della razione di zucchero che introduciamo nel nostro corpo quotidianamente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda di non superare la dose di zuccheri semplici pari al 10% dell'introito calorico giornaliero. Se si osserva un regime alimentare di 1500 calorie, ad esempio, questa quantità corrisponderà a circa 6 cucchiaini di zucchero al giorno. Anche se questa raccomandanzione si riferisce soprattutto agli zuccheri aggiunti che si trovano negli alimenti confezionati e industriali, non naturalmente nel cibo come nella frutta (fruttosio) o in latte e formaggi (lattosio).