Introduzione

Il consumo di zucchero può rappresentare un rischio per linea e salute. Nella distinzione tra zuccheri semplici e complessi, si trova in primis la differenza basilare: si privilegiano gli zuccheri che si trovano in cereali, legumi, frutta e latte. Le linee guida dell'OMS raccomandano di non superare il 10% del fabbisogno giornaliero. A dieta la percentuale dovrà scendere anche sino al 5%.