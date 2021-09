Zucca: proprietà benefiche e usi in cucina

Abbiamo visto che l'ortaggio s'inserisce tra gli alimenti ipocalorici, apportando solamente 18 Kcal per 100 grammi di prodotto: ciò è dovuto all'ingente quantità d'acqua in essa contenuta, stimata addirittura intorno al 94,5%. I carboidrati ammontano al 3,5%, mentre le proteine, pochissime, ne costituiscono solo l'1,1%, mentre gli zuccheri il 2,55. I grassi, pressoché assenti, rappresentano circa lo 0,1%. Essendo arancione, è intuibile come la zucca sia miniera di caroteni e pro-vitamina A; inoltre, è ricca di minerali, tra cui fosforo, ferro, magnesio e potassio; buono anche il quantitativo di vitamina C e di vitamine del gruppo B.

Come pulire e conservare la zucca

La zucca va tagliata a metà, senza rimuovere il picciolo, e va scavata per rimuovere i semi e i filamenti nel suo cuore. I semi possono essere tenuti da parte, lavati e fatti seccare in forno e consumati come snack. Si può decidere se levare la buccia oppure se mantenerla anche durante la cottura. Le zucche intere e asciutte si conservano in un ambiente non umido al riparo dalla luce diretta del sole e ad una temperatura non inferiore ai 12°. Può essere messa in frigorifero, in contenitore ermetico o avvolta dalla pellicola, divisa a pezzi o a fette per 4 giorni. In congelatore, cotta o cruda nei sacchetti da freezer, si conserva anche per un anno.