Zooplancton: Nutrizione Umana ed Ecologia

La presenza di zooplancton nei mari e nei corsi d'acqua è fondamentale. Sta alla base della catena alimentare come preda di moltissime creature e, avendo un'attitudine anche detritivora, partecipa in maniera polivalente a sostenere l'equilibrio dell'ecosistema. Tuttavia, il crescente livello di inquinamento e la pesca professionale (del krill) stanno, in alcune zone del pianeta, compromettendo la densità di zooplancton con ripercussioni a dir poco preoccupanti.

Alcuni elementi dello zooplancton vengono pescati dall'uomo ed utilizzati per vari scopi. Ad esempio, il krill (piccolissimi crostacei ) è impiegato nell'acquacoltura come foraggio per l' allevamento di alcuni pesci. Inoltre, dal krill si può estrarre un olio alimentare , generalmente usato come integratore, ricchissimo di omega 3 ( EPA e DHA ) e vitamine liposolubili .

Lo zooplancton è un tipo di plancton (insieme di organismi acquatici) eterotrofico (cioè che non è in grado di sintetizzare autonomamente il proprio nutrimento) che si nutre di batterioplancton, fitoplancton, altro zooplancton, organismi nektonici e di residui della decomposizione (attitudine detritivora).

Proprietà Nutrizionali

Proprietà nutrizionali dello zooplancton

Quando si parla di proprietà nutrizionali dello zooplancton, si intendono più precisamente le caratteristiche chimiche del krill. Il krill è una porzione dello zooplancton costituita da animali del Subphylum Crustacea, Classe Malacostraca, Superordine Eucarida e Ordine Euphausiacea. Le numerosissime Famiglie ed i vari Generi di krill colonizzano, anche se in maniera talvolta settoriale, tutti gli oceani e il Mar Mediterraneo.

Lo zooplancton è una fonte nutrizionale di proteine ad alto valore biologico, acidi grassi omega 3 e vitamina A; queste caratteristiche ne farebbero un degno esponente del I° gruppo fondamentale degli alimenti. Tuttavia, siccome non viene utilizzato per specifiche applicazioni gastronomiche, lo zooplancton non può essere considerato un vero e proprio alimento. Dallo zooplancton si ricavano invece pregiati derivati oleosi, ricchi di acidi grassi polinsaturi docosaesaenoico ed eicosapentaenoico, e di vitamina A; si usano principalmente come integratori. Inoltre, il krill dello zooplancton è anche un mangime molto utilizzato per l'alimentazione di animali domestici e pesci di allevamento.

Nel 2011, la Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti ha pubblicato una lettera di non obiezione al riconoscimento dell'olio di krill come prodotto sicuro per il consumo dell'essere umano (GRAS).

Lo sapevi che… La zona più densa di krill è l'Antartico, nel quale si stima possano sostare circa 400 milioni di tonnellate di piccoli crostacei. La pesca è comunque in aumento, con un + 39% tra il 2010-2014. I paesi che ne prelevano di più sono: Norvegia, Corea e Cina.

Zooplancton: acido eicosapentaenoico e docosaesaenoico

Prodotti nell'organismo a partire dall'acido alfa linolenico (ALA – tipico degli alimenti di origine vegetale come i semi oleosi, il germe dei semi amidacei, gli ortaggi, frutti ecc), pur essendo metabolicamente più attivi del loro precursore, l'acido eicosapentaenoico e il docosaesaenoico (EPA e DHA) non vengono considerati essenziali.

D'altro canto la via metabolica degli omega 3 è parzialmente condivisa dagli omega 6 che, essendo più abbondanti nella dieta, tendono a limitare la disponibilità degli enzimi. Per questa ragione si consiglia di frazionare l'introito alimentare di omega 3 assumendo non solo cibi ricchi di ALA, ma anche alimenti con EPA e DHA. Quando la dieta non è sufficientemente ricca di acido eicosapentaenoico e docosaesaenoico, può essere molto utile usare un integratore alimentare come l'olio di krill, l'olio di alghe, fitoplancton in polvere ecc.

EPA e DHA svolgono molte funzioni benefiche; le principali sono:

È tuttavia doveroso specificare che EPA e DHA sono nutrienti deperibili e non devono essere esposti a: luce, calore, ossigeno e radicali liberi. Per una maggiore conservazione si aggiungono (qualora la concentrazione naturale non fosse sufficiente) vitamine antiossidanti come i tocoferoli (vitamina E) ed alcuni retinolo equivalenti (provitamine A, come i carotenoidi, ad esempio il beta carotene, l'astaxantina, il licopene ecc). Inoltre, la conservazione degli oli ricchi di omega 3 deve avvenire possibilmente in frigorifero, in contenitori ermetici e scuri, per periodi di tempo limitati.

Concludiamo sottolineando che l'olio di zooplancton è qualitativamente superiore a quello di pesce (ad esempio di salmone) e di fegato di pesce (ad esempio di merluzzo). Eguagliato solo dall'olio di alghe (che non fanno parte del fitoplancton e sono invece pluricellulari), ha un ottimo grado di purezza e una bassissima concentrazione di inquinanti (mercurio, piombo, diossine ecc). È commercializzato prevalentemente in forma di capsule gelificate.

Sapore dello zooplancton

Lo zooplancton ha un gusto salato ed un sapore di pesce più intenso rispetto ai soliti gamberetti. L'esoscheletro a base di chitina, non digeribile, dev'essere rimosso prima della lavorazione.