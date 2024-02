Lo zolfo è un macroelemento, ovvero uno dei minerali più presenti nel corpo umano insieme a calcio e fosforo.

Questo minerale è preziosissimo per l'organismo perché è coinvolto in molte fondamentali funzioni come la sintesi proteica, la regolazione dell'espressione genica, la sintesi e riparazione del Dna, la sintesi di glutatione, la costruzione dei tessuti connettivi e il metabolismo.

Vanta inoltre proprietà antiossidanti e antinfiammatorie, svolge un ruolo importante nella disintossicazione del fegato e migliora la qualità di capelli, unghie e pelle, aiutando a prevenire acne, forfora e dermatite seborroica.

Oltre ad essere presente in numerosi integratori, lo zolfo si trova anche in molti alimenti, che andrebbero consumati con regolarità, in modo da mantenere corretti i livelli di questo macroelemento nel corpo.

