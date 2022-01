Yuzu: cos'è, usi in cucina e proprietà benefiche

Introduzione Lo yuzu, sebbene non sia ancora molto facile da reperire in commercio, è considerato uno dei nuovi super food che arrivano dal Giappone, Paese d'origine in cui è parecchio diffuso e utilizzato, soprattutto in cucina. Le proprietà benefiche di questo agrume molto simile ad un mandarino, ma dai colori che lo accomunano al lime, ed il sapre a metà tra quest'ultimo ed il pompelmo, sono tantissime. Si tratta di un potente antiossidante, un frutto ricco di vitamina C e polifenoli, in grado di prevenire l'invecchiamento cellulare, l'prevenire influenza e raffreddore. I suoi olii essenziali in oriente vengono anche molto utilizzati per l'aromaterapia -proprietà rilassanti e distensive- ma anche in cosmetica, nella formulazione di creme e maschere per il corpo.

Yuzu: cos'è? Lo yuzu è un agrume particolarmente aromatico, originario dell'Asia orientale. E' un incrocio tra il mandarino selvatico cinese e la varietà di limone Pepeda Ichang. In Giappone dove ora viene coltivato su larga scala, specialmente sull'isola di Shikoku, l'isola più incontaminata dal punto di vista naturalistico dell'arcipelago nipponico. La pianta è molto robusta, predilige la vicinanza a corsi d'acqua, e può sopportare temperature anche decisamente rigide (che lo differenzia dagli altri agrumi). I suoi frutti, che raggiungono piena maturazione invernale, da ottobre a dicembre inoltrato, hanno una scorza irregolare giallo-verde. Risultano difficile da spremere perché il frutto contiene poco succo e grossi semi. Il suo profumo è intenso, il sapore dolce, delicato e raffinato, un mix tra lime, pompelmo e mandarino. Le sue note aromatiche sono un po' più vicine alla freschezza del pompelmo. Usi in cucina dello yuzu Lo yuzu, nella cucina casalinga, non ha ancora fatto il proprio ingresso. Non è semplice reperirlo, anche negli store di prodotti orientali e Giapponesi. Nelle cucine dei grandi chef, tuttavia, è presente nella preparazione di piatti di ispirazione fusion. La preparazione più classica, che contempla lo yuzu tra gli ingredienti, è la famosa salsa Ponzu, ottenuta mischiando: aceto di riso, alga kombu, sake dolce, brodo di pesce e succo di yuzu. E pensare che in Giappone viene trattato al pari di una arancia o di un limone, ed è comunemente usato come ingrediente nelle merendine e negli snack confezionati. Lo yuzu è anche ottimo per la preparazione di tè, vini, liquori e cocktail, confetture e marmellate. Nelle preparazioni salate lo yuzu può essere utilizzato per aromatizzare pesce o sopra i frutti di mare, sushi, sashimi, ma anche maionese, burro e zuppe.