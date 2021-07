Yuca: Proprietà e Benefici

L'uso più tipico della Yuca o Manioca, è la sua trasformazione in una farina che prende il nome di Topioca, ma può essere consumata in molti altri modi , purché sia cotta. La radice di Yuca, infatti, contiene un acido velenoso che viene distrutto solo durante il processo di cottura .

La Yuca è una radice originaria del Brasile, conosciuta anche con il termine Manioca . Coltivata in tutte le regioni tropicali del mondo, si divide in due tipologie : una più comune dal gusto amaro , e una seconda che invece è dolce .

La quantità giornaliera raccomandata di fibra è compresa tra 25 e 38 grammi e secondo un'analisi pubblicata nel 2017 nel Journal of Chiropractic Medicina, le persone che ne mangiano grandi quantità sembra possano ridurre significativamente il rischio di morte per malattie cardiache.

Come altre verdure o alimenti , la Yuca o Manioca può essere scelta come parte di una dieta pensata per chi ha problemi al cuore o voglia proteggerlo in modo specifico.

Poiché l' amido resistente non viene digerito nell'intestino tenue, non aumenta i livelli di glucosio nel sangue . Inoltre provoca meno gas rispetto ad altre fibre perché viene fermentato lentamente e può aiutare a sentirsi sazi, trattare e prevenire la stitichezza e abbassare il colesterolo .

La radice di Yuca o Manioca contiene amido resistente , un tipo di carboidrato che resiste alla digestione nell' intestino tenue e fermenta nell' intestino crasso , agendo come un prebiotico per nutrire i batteri sani nell'intestino .

Come consumarla

La Yuca si presta a diversi usi in cucina. Si può ad esempio usare al posto di altri ortaggi o trasformata in Topioca e quindi sotto forma di farina, base per pane e altri prodotti da forno. Sia per il gusto sia per la sua consistenza, è particolarmente indicata come alternativa alle patate.

Oltre a cucinare completamente la Yuca prima di mangiarla, in modo da rimuovere le tossine dannose, è importante conservarla correttamente.

Se si pensa di usarla nel giro di una settimana può essere sufficiente tenerla in un luogo fresco, buio e asciutto. In alternativa, la Yuca sbucciata può essere conservata in acqua in frigorifero per un mese se si sostituisce l'acqua ogni due giorni, o in congelatore per diversi mesi.

Alternative alla radice di Yuca

Se si vuole preparare un pasto a base di radici ma non si ama la Manioca, o la si vuole integrare con altro, le alternative più indicate sono barbabietole, pastinaca, patate dolci e rape.