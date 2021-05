Yogurt Greco e Normale: Differenze

Tradizionalmente, lo yogurt veniva filtrato in sacchetti di stoffa fino a raggiungere la consistenza desiderata, mentre oggi i moderni metodi di produzione si avvalgono delle centrifughe per ottenere lo stesso effetto.

Le persone con intolleranza al lattosio , in alcuni casi possono mangiare lo yogurt perché i suoi probiotici supportano la digestione del lattosio. In particolare, il contenuto naturalmente inferiore di lattosio dello yogurt greco rende tale tipologia particolarmente adatta a persone con questa condizione.

Lo yogurt greco e quello normale hanno in comune numerosi benefici per la salute , grazie alla presenza in entrambi di probiotici e proteine .

Diversi usi in cucina

Lo yogurt normale e quello greco sono particolarmente versatili in cucina.

Mentre entrambi possono essere gustati da soli o mescolati con frutta, noci o muesli, il loro utilizzo nelle ricette è però differente.

A causa del suo sapore intenso, lo yogurt greco è un ingrediente comune in salse come lo tzatziki, un alimento base della cucina greca. Inoltre, può essere usato per sostituire la maionese o la panna acida nella maggior parte delle ricette, anche se potrebbe cagliare ad alte temperature. La sua consistenza lo rende ottimo anche per la cottura al forno, soprattutto se si desidera una consistenza densa.

Al contrario, lo yogurt normale è comunemente usato nei condimenti.