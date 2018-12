Waffel nella dieta

I waffel non sono alimenti facilmente digeribili. Risultano quindi inappropriati, soprattutto nei pasti che precedono il sonno, in caso di compromissioni e disfunzioni dello stomaco e dell'esofago come: dispepsia, acidità di stomaco, ipocloridria, gastrite, ulcera gastrica o duodenale, ernia iatale ed eccesso di reflusso o malattia da reflusso gastroesofageo.

Le gaufre risultano controindicate nella terapia nutrizionale contro il sovrappeso, a causa dell'eccesso calorico, buona parte del quale imputabile ai lipidi dovuti soprattutto alla presenza di burro. Per il livello non trascurabile di colesterolo, possono essere considerate poco adatte alla dieta ordinaria di chi soffre di ipercolesterolemia. Hanno anche un carico glicemico tale da poter incidere negativamente nella dieta per il diabete mellito tipo 2 e per l'ipertrigliceridemia. I waffel andrebbero anche consumati con moderazione in caso di iperuricemia e di tendenza alla litiasi (calcolosi) renale da acido urico – soprattutto in presenza di sovrappeso. Per la presenza di uova intere, non sono considerati pertinenti nemmeno alla terapia alimentare contro la fenilchetonuria. Andrebbero totalmente escluse dalla dieta del celiaco e dell'intollerante al lattosio. In caso di intolleranza all'istamina, ciò che fa la differenza è principalmente il livello di ipersensibilità individuale.

I waffel contengono una buona dose di proteine ad alto valore biologico, ma non possono essere considerati una fonte nutrizionale primaria di amminoacidi essenziali. Lo stesso dicasi per vitamine e minerali; partecipano indubbiamente a colmare il fabbisogno di molecole idrosolubili del gruppo B, liposolubili vit A e vit D, calcio, fosforo, ferro e zinco. Tuttavia, per le controindicazioni di cui abbiamo parlato sopra, si tratta di cibi da consumare solo marginalmente quindi non incisivi sul bilancio nutrizionale complessivo.

Le gaufre tradizionali non rispettano i criteri vegani e vegetariani. Inoltre, non sono adatte alle diete religiose induista, buddista, ebraica e musulmana.

La porzione media di waffel dovrebbe essere più moderata possibile.