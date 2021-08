Generalità Le vitamine o "ammine della vita" sono un insieme eterogeneo di sostanze organiche (ESSENZIALI in piccole quantità) che NON forniscono energia e agiscono con funzioni specifiche per: Lo sviluppo dell'organismo

Una corretta BIOregolazione delle attività metaboliche

La costituzione degli enzimi e dei coenzimi. Shutterstock Di solito, il fabbisogno per l'uomo è misurabile in quantità comprese tra microgrammi (µg) e milligrammi (mg) e NON TUTTE sono presenti in TUTTI gli alimenti. A volte se ne trovano "tracce" mentre, in altri casi, solo dei "precursori" (che per essere attivati necessitano la conversione metabolica dell'organismo). La carenza pressoché totale di vitamine è detta avitaminosi e quella parziale ipovitaminosi, ma ATTENZIONE! L'eccesso di vitamine può anche determinare ipervitaminosi, ovvero uno stato tossico dovuto a iperdosaggi generalmente di natura farmacologica.

Capacità di Riserva di alcune vitamine idrosolubili TEMPO DI RISERVA SEDI DI DEPOSITO VITAMINA B1 4-10 giorni muscolo, fegato, cervello VITAMINA B2 2-6 settimane muscoli scheletrici, fegato VITAMINA B3 2-6 settimane fegato VITAMINA B6 2-6 settimane muscolo, fegato, cervello VITAMINA B9 (acido folico) 3-4 mesi fegato VITAMINA B12 3-5 anni fegato VITAMINA C 2-6 settimane cervello, reni, surreni, fegato