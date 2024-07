Quali sono le vitamine del gruppo B?

Il termine vitamine deriva dalla dicitura "ammine della vita", in virtù dell'importanza metabolica che queste molecole rivestono per l'organismo.

Le vitamine del gruppo B sono otto e rappresentano la maggior parte delle vitamine idrosolubili che, includendo l'acido ascorbico (vitamina C), in totale sono nove.

Sono vitamine del gruppo B:

Le vitamine del gruppo B svolgono numerosissime funzioni, tutte differenti nonché essenziali per l'organismo umano; il loro apporto con la dieta dovrebbe essere costantemente adeguato e, nonostante si tratti di molecole per lo più immagazzinabili nel fegato, nel mantenere lo stato di salute la loro assunzione deve rispettare in primis le razioni raccomandate e in secondo luogo anche le necessità individuali.

Shutterstock

La carenza di vitamine del gruppo B può determinare avitaminosi o ipovitaminosi; per avitaminosi si intende l'assenza totale di una o più vitamine, mentre l'ipovitaminosi è semplicemente la carenza parziale di una o più di queste molecole.

L'eccesso (generalmente farmacologico) di vitamine può indurre ipervitaminosi e conseguenti effetti collaterali anche gravi.

Una delle caratteristiche che accomuna quasi tutte le vitamine del gruppo B (e in realtà anche la vitamina C), è la termolabilità; eccezion fatta per le vit. B2, B6 e (parzialmente) la B12, tutte le altre sono sensibili al calore. Ciò significa che la cottura degli alimenti riduce il contenuto vitaminico complessivo più o meno sensibilmente in base a:

Caratteristiche chimico-fisiche della vitamina Intensità/durata del trattamento termico.

Purtroppo, la temperatura non è l'unica variabile che incide sulla presenza o meno di vitamine del gruppo B negli alimenti; alcune di esse sono anche fotosensibili (vitamina B2, B6 e B8); pertanto, la loro presenza nei cibi dipende dall'esposizione di questi ultimi alla luce e dalla lunghezza e/o metodo di conservazione.

Inoltre, la vitamina B1 o tiamina risulta particolarmente danneggiata da alcuni conservanti alimentari, peculiarità che rende gli alimenti "in barattolo" ulteriormente impoveriti in vitamine.

Come se non bastasse, le vitamine del gruppo B devono competere o subire l'azione di altre molecole anti-nutrizionali dette antivitamine; questi principi attivi riducono la biodisponibilità delle vitamine dl gruppo B e ne ostacolano l'utilizzo da parte dell'organismo umano. Tra queste: ossitiamina, juritiamine, tiaminasi, farmaci antimalarici, farmaci anticoncezionali e farmaci anticonvulsivanti (lista completa dei farmaci che possono causare carenze di vitamine del gruppo B).