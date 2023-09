Vitamine e Sali Minerali resistono al freezer?

Vitamine e Sali Minerali preziosi per l'organismo si perdono se si conservano gli alimenti nel congelatore? La risposta è NO, sono altre le condizioni, come i metodi di cottura , che comportano una perdita di nutrienti .

Le Vitamine e i sali minerali resistono al freddo : nel prodotto surgelato non si verifica alcuna perdita di tali nutrienti, anzi paradossalmente risulta un tipo di conservazione efficace in quanto vitamine e minerali persistono più a lungo rispetto al prodotto fresco che dopo pochi giorni dalla raccolta perde parte della sua ricchezza nutritiva fino al 30%.

Perdita di vitamine con la cottura dei cibi

La cottura,invece, è tendenzialmente nemica della miniera di vitamine e sali, perché può comprometterne le caratteristiche nutritive di un alimento quando sottoposto a calore. Con la bollitura, ad esempio, il cibo viene cotto per immersione in acqua bollente, e, nonostante sia un metodo di cottura sano, che non prevede utilizzo di grassi, e preserva carboidrati e proteine, comporta una perdita di vitamine e sali minerali.

Il quantitativo di nutrienti persi durante la cottura varia, in base alla quantità di acqua e alla durata della bollitura. Meglio, in tal senso, prediligere la cottura a vapore che causa una dispersione minore. L'ideale sarebbe bollire per tempi brevi le verdure oppure consumare anche l'acqua di cottura con minestre e zuppe, mantenendo ogni nutriente nel piatto.