Vitamine Antiossidanti Contro l'Infarto

Le vitamine antiossidanti sono tre tipi di molecole abbastanza eterogenee, sia per le caratteristiche chimico-fisiche, sia per le fonti alimentari che le contengono.

Vitamine Antiossidanti Idrosolubili

Vitamina C

L'unica vitamina antiossidante idrosolubile è la vitamina C o acido L-ascorbico. Questa vitamina ha la capacità di ossidarsi in acido deidroascorbico e di ridursi in maniera reversibile; interviene in numerose funzioni di idrossilazione, favorisce la riduzione dell'acido folico e promuove l'assorbimento del ferro per riduzione del Fe3+ a Fe2+.

Per quel che concerne la sua attività antiossidante, la vitamina C partecipa ai processi di difesa cellulare CONBATTENDO I RADICALI LIBERI dell'ossigeno donando un elettrone al tocoferil-radicale; in tal modo, la vitamina C ripristina l'attività antiradicalica di un'altra vitamina antiossidante: la vitamina E o tocoferolo.

La vitamina C assunta con l'alimentazione viene assorbita quasi tutta, mentre ad alti dosaggi quasi l'85% rimane nelle feci.

La carenza di vitamina C era un segno tipico dei marinai che, non avendo a disposizione frutta e verdure fresche da consumare nei lunghi viaggi per mare, sviluppavano lo scorbuto. Oggi, fortunatamente la carenza di vitamina C non raggiunge più livelli simili anche se non è raro che l'alimentazione ne sia un po' carente (soprattutto nella popolazione di terza età - circa il 9% degli anziani); l'eccesso di vitamina C non è salutare ma dosi fino a 10g/die "sembrano" sicure.

La vitamina C è contenuta negli alimenti di origine vegetale (agrumi, kiwi, peperoni, pomodori e ortaggi a foglia verde) FRESCHI; al contrario, la perdita di vitamina C è proporzionale al tempo di conservazione, al lavaggio (per diluizione) alla cottura, alla luce e all'ossidazione.

La razione raccomandata di vit. C per l'adulto non deve essere <10mg e dovrebbe invece oscillare tra i 45-60mg/die; i fumatori ne hanno una maggior necessità (circa +30mg), così come le gravide (+10mg) e le nutrici (+30mg).