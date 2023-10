Introduzione

La vitamina D è una vitamina cosiddetta liposolubile, ovvero si scioglie nei grassi. In natura ne esistono di due forme: la vitamina D2 (ergocalciferolo) di origine vegetale, e la vitamina D3 (colecalciferolo) di origine animale.

La vitamina D è una vitamina sui generis: le vitamine, infatti, sono molecole essenziali che l'organismo non può produrre da solo e devono essere introdotte attraverso l'alimentazione. La vitamina D, invece, anche se presente in alcuni alimenti è prodotta dall'organismo in seguito all'esposizione della pelle al sole.

I raggi UV, infatti, trasformano un grasso, simile al colesterolo, presente nella pelle in vitamina D3 (colecalciferolo). La vitamina D prodotta nella pelle, o introdotta con la dieta e assorbita nell'intestino, passa poi nel sangue dove si lega a una proteina specifica che la trasporta ai diversi organi e tessuti.

