Vitamina D: che cos’è la regola dell’arcobaleno?

Infatti, ogni colore si associa alla presenza di elementi diversi: più si mangia in maniera colorata, dunque, e più è probabile non soffrire di carenze alimentari. Per lo stesso motivo, si consiglia anche di variare il più possibile gli alimenti dello stesso colore, per esempio nel caso del giallo-arancio, alternare zucca , albicocche , arance , carote , melone , peperoni e così via. L'ideale è consumare un mix di 30 vegetali diversi al mese, ognuno dei quali fornirà minerali e vitamine diversi.

Come dice il nome stesso, la regola dell'arcobaleno consiste nel consumare ogni giorno cibi di colore diverso , soprattutto per quanto riguarda frutta e verdura , in modo da arrivare a portare in tavola tutti i colori dell'arcobaleno.

La vitamina D è presente soprattutto in alimenti di origine animale, specialmente pesce . Frutta e verdure, invece, ne contengono solo piccole quantità. È comunque fondamentale mangiare vegetali a ogni pasto, in maniera variata, perché in questo modo nell'arco dei giorni e delle settimane ci si assicura un buon quantitativo di tutti i nutrienti essenziali all'organismo.

Servono integratori?

La carenza di vitamina D è piuttosto comune e spesso è utile ricorrere a un'integrazione per assicurarsi livelli corretti di questa sostanza. Del resto, solo una piccola parte della vitamina D viene ricavata dagli alimenti, mentre la maggior parte viene sintetizzata in seguito all'esposizione solare. Tuttavia, non tutte le persone riescono a esporsi in modo sufficiente al sole (in genere sono indicati 15 minuti di esposizione al giorno), per cui è abbastanza comune non raggiungere i quantitativi ottimali di vitamina D.

Gli integratori possono essere un valido aiuto per evitare rischi. Oltretutto le gocce di vitamina D possono essere facilmente aggiunte agli alimenti e diventano un ottimo modo per arricchire di vitamina D frullati e centrifugati di fritta e verdura, per esempio di mela, lampone, cetriolo e latte.