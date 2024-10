La vitamina C previene i tumori?

Tra tutte le sue caratteristiche metaboliche, la vitamina C sembra combattere in maniera efficace la diffusione dei radicali liberi , grazie ad un'importantissima azione antiossidante .

Pare che alla prevenzione di alcune forme di tumori contribuisca anche la funzione immunostimolante della vitamina C; diverse ricerche hanno dimostrato che in molti casi l' agente eziologico primario della mutazione neoplastica è costituito dall' infezione virale da parte di alcuni agenti patogeni detti " virus trasformanti". Inoltre, visto e considerato che molte forme di tumori sono soggette ad ulcerazione, aumentando il rischio di contaminazione batterica , si consiglia la somministrazione farmacologica di vitamina C in virtù della sua funzione antibiotica ad ampio spettro.

La lotta ai radicali liberi e la riduzione dell'ossidazione molecolare contribuiscono a determinare le caratteristiche antitumorali della vitamina C. In particolar modo, l' acido ascorbico sembra contrastare efficacemente l'azione nociva del perossido di idrogeno (H 2 O 2 ), favorendo la conservazione cellulare e riducendo la probabilità di trasformazione neoplastica.

Trattamento dei tumori

In alcune sperimentali risalenti alla metà del novecento, la vitamina C si è dimostrata efficace nel trattamento dei tumori alla vescica; purtroppo, l'esito dello studio è stato vanificato a causa di alcune inadeguatezze metodologiche ed applicative. In poche parole, il campione di ricerca ha dimostrato notevoli miglioramenti in seguito alla somministrazione di vitamina C associata a terapia farmacologica convenzionale, ma l'impossibilità di stabilirne la reale efficacia indipendente dalle altre terapie ha screditato totalmente l'attendibilità dei risultati.

Successivamente, nel 1970, Linus Pauling e i suoi colleghi hanno somministrato alte dosi di vitamina C (10 grammi al giorno per via endovenosa, seguiti da almeno 10 grammi per via orale) a malati terminali di cancro; finalmente, questa terapia si è dimostrata utile per aumentare il tempo di sopravvivenza e migliorare la qualità della vita.

La somministrazione farmacologica di vitamina C sembra avere un effetto benefico sulla regressione tumorale, ma i risultati sono differenti tra i diversi tipi di tumori, lo stadio ed il campione di ricerca.

E' opportuno continuare ad approfondire i meccanismi che favoriscono la terapia antitumorale della vitamina C, ma anche garantire che le somministrazioni endovenose dell'acido ascorbico non incidano negativamente sulla funzionalità degli altri organi vitali.