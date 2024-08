Quanta vitamina C prendere con raffreddore? Funziona?

Funziona contro il raffreddore?

In parte, sì.

Da circa 50 anni la comunità scientifica si spacca in due nel valutare l'utilità clinica che riveste la vitamina C nella cura e nella prevenzione del raffreddore comune. Riassumendo brevemente le scoperte più significative è possibile definire che:

la vitamina C è una molecola essenziale all'omeostasi dei leucociti, pertanto, una sua carenza inciderebbe significativamente sulle difese immunitarie, che risulterebbero meno stimolate e meno attive.

da alcuni trials è emerso che le somministrazioni farmacologiche di vitamina C possono combattere i sintomi del raffreddore (L. Pauling 1970) ed anche prevenire l'insorgenza (H. Hemilia 1994-1995-1997).

attraverso la somministrazione di 1-4 g/die (circa il 200-800% della razione raccomandata), dovrebbe essere possibile ridurre i sintomi del raffreddore comune del 23%, e prevenirne l'insorgenza nel 30% dei casi (soprattutto in soggetti caratterizzati da un forte stress ossidativo).

Inoltre, è importante precisare che (citazione dei LARN):

"Ad alte dosi di vitamina C, come quelle che vengono assunte a scopo farmacologico (10 o più g/die), si sono riscontrati disturbi a livello gastrointestinale, che però sembrano dovuti più all'acidità che alla vitamina C in sé, in quanto sali tamponati non danno più lo stesso effetto. Sono stati riscontrati anche altri effetti, come una aumentata escrezione urinaria di ossalati e la formazione di calcoli renali. Sembra comunque che dosi fino a 10g/die possano essere considerate sicure (Flodin, 1988)."

Tuttavia, l'utilizzo di vitamina C contro il raffreddore è ancora oggetto di numerose discussioni, pertanto, fino al raggiungimento di un compromesso tra terapia e dose massima raccomandata, se ne sconsiglia vivamente l'abuso integrativo o farmacologico nella lotta ai sintomi e nella prevenzione del raffreddore comune